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Temsilciler Meclisi komisyonu, Trump'ın eski danışmanı Bannon'ı Kongre'yi tahkir ile suçladı
Temsilciler Meclisi komisyonu, Trump'ın eski danışmanı Bannon'ı Kongre'yi tahkir ile suçladı
ABD Temsilciler Meclisi'nin 6 Ocak Kongre binası baskınını soruşturan komisyonu, eski Başkan Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'un Kongre'yi... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T09:35+0300
2021-10-20T09:35+0300
dünya
abd
donald trump
steve bannon
komisyon
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6 Ocak Kongre binası baskınına ilişkin hukuki süreç devam ederken olayı soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu, eski Başkan Donald Trump'ın bir dönem baş stratejisti olarak görev yapan Steve Bannon'un ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre'yi tahkir ile suçlanmasına oy birliğiyle karar verdi.Komisyon Başkanı Bennie Thompson, yaptığı açıklamada, "Anayasamızı ve hukukun üstünlüğünü muhafaza eetmek bu soruşturmanın temel amacıdır. Buradaki açık gerçek, Bannon'un komisyonun yasal celbini görmezden gelmeye yasal anlamda bir hakkı olmadığıdır" dedi.Komisyon'un başkan yardımcısı Liz Cheney, ise açıklamasında Bannon'un 6 Ocak'taki hadise ve Trump'ın başkanlık 'seçim sonucunu itibarsızlaştırma planları' hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi' olduğunu öne sürdü.Öte yandan komisyondaki 2 Cumhuriyetçi ve 7 Demokrat Bannon'a arka çıktı.Karar, Meclis'ın tamamı tarafından onaylanması durumunda Adalet Bakanlığı'na havale edilecek.Bannon suçlu bulunursa para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.Bannon'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.Beyaz Saray'dan 2017'de ayrılan Bannon'un Kongre baskınından bir gün önce katıldığı bir radyo programında "Yarın kıyamet kopacak" dediği öne sürülüyor.Banon, daha önce defalarca kez Kongre'ye ifade vermeyi reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abdde-kongre-baskini-sorusturmasinda-trump-yonetimi-yetkilileri-ifadeye-cagrildi-1049203894.html
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abd, donald trump, steve bannon, komisyon

Temsilciler Meclisi komisyonu, Trump'ın eski danışmanı Bannon'ı Kongre'yi tahkir ile suçladı

09:35 20.10.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstTrump'ın Başstratejisti Steve Bannon
Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Temsilciler Meclisi'nin 6 Ocak Kongre binası baskınını soruşturan komisyonu, eski Başkan Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'un Kongre'yi tahkir ile suçlamasına karar verdi.
6 Ocak Kongre binası baskınına ilişkin hukuki süreç devam ederken olayı soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu, eski Başkan Donald Trump'ın bir dönem baş stratejisti olarak görev yapan Steve Bannon'un ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre'yi tahkir ile suçlanmasına oy birliğiyle karar verdi.
Komisyon Başkanı Bennie Thompson, yaptığı açıklamada, "Anayasamızı ve hukukun üstünlüğünü muhafaza eetmek bu soruşturmanın temel amacıdır. Buradaki açık gerçek, Bannon'un komisyonun yasal celbini görmezden gelmeye yasal anlamda bir hakkı olmadığıdır" dedi.
Komisyon'un başkan yardımcısı Liz Cheney, ise açıklamasında Bannon'un 6 Ocak'taki hadise ve Trump'ın başkanlık 'seçim sonucunu itibarsızlaştırma planları' hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi' olduğunu öne sürdü.
Öte yandan komisyondaki 2 Cumhuriyetçi ve 7 Demokrat Bannon'a arka çıktı.
Karar, Meclis'ın tamamı tarafından onaylanması durumunda Adalet Bakanlığı'na havale edilecek.
Bannon suçlu bulunursa para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Bannon'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Beyaz Saray'dan 2017'de ayrılan Bannon'un Kongre baskınından bir gün önce katıldığı bir radyo programında "Yarın kıyamet kopacak" dediği öne sürülüyor.
Banon, daha önce defalarca kez Kongre'ye ifade vermeyi reddetmişti.
ABD - Kongre - baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı
24 Eylül, 04:07
011000
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