https://tr.sputniknews.com/20211020/ttb-2020de-kovid-19-kaynakli-en-az-55-bin-olum-istatistiklere-girmedi-1049990525.html

TTB: 2020'de Kovid-19 kaynaklı en az 55 bin ölüm istatistiklere girmedi

TTB: 2020'de Kovid-19 kaynaklı en az 55 bin ölüm istatistiklere girmedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2020 yılında Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusta Kovid-19 salgını nedeniyle en az 75 bin kişinin hayatını kaybettiğini... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T04:23+0300

2021-10-20T04:23+0300

2021-10-20T04:23+0300

koronavirüs

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

koronavirüs

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Diken'den Mesude Erşan'ın haberine göre; TTB'nin bugün açıkladığı 'Covid-19 Pandemisi 18 ay değerlendirme Raporu'nda, 'Hakikati Gizleyemezsiniz: Fazladan Ölümlerde Artış Devam Ediyor' bölümünü Uzm. Dr. Nasır Nesanır, Uzm. Dr. Alican Bahadır, Güçlü Yaman hazırladı.Türkiye'de pandeminin boyutları ve sonuçlarının şeffaf şekilde raporlanması konusundaki eksiklikler bulunduğunun vurgulandığı raporda, "Resmi olarak açıklanan günlük Covid-19'a bağlı ölüm sayıları 15 Mart-31 Aralık 2020'de 20 bin 881 iken, diğer resmi veriler ile birlikte değerlendirildiğinde bu sayının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmaktadır" dendi.'Sadece İstanbul'da 25 bin fazla ölüm'Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus bilgileri ve e-devlet belediye defin istatistikleri gibi tamamen resmi veriler ve beş farklı yaklaşım kullanılarak benzer sonuçlara ulaşıldı. Söz konusu çalışmanın tespitleri şöyle:'Dörtte üçü doğrudan Kovid-19'a bağlı'Rapora göre, 2020 yılında, Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusta, Kovid-19'dan en az 75 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylemek mümkün. Fazladan ölümlerin yaklaşık dörtte üçünün, doğrudan Kovid-19'a bağlı ölümler olduğu tahmin ediliyor. Bu bakanlığın tüm yaşlar için resmi açıklaması olan 20 bin sayısının 3,5 katı. 2020'de en az 55 bin can, Kovid-19'dan kaybedildiği halde, istatistiklere bu şekilde girmemiş.Raporda şu görüşlere yer verildi:'İntiharlar oldu'Ağustos-eylülde 10 kat fazla ölümTÜİK neden ölüm rakamlarını açıklamıyor?Öte yandan, TÜİK, her yıl haziran ayının üçüncü haftasında, bir önceki yıla ait ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini yayınlıyordu. Ancak yayınlanması beklenen tarihten sadece bir gün önce TUİK 23 Haziran'da bir açıklama yaptı idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamaması nedeniyle ileri tarihe erteledi.Sayıların netleşmesi için TÜİK ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin derhal açıklanması istenen raporda, şöyle dendi:"Ölümlerin gizlenmesinden vazgeçilmelidir. Sağlık Bakanlığı; hasta ve ölüm sayılarının doğru olarak paylaşılırsa riskin hangi işlerde, hangi mekânlarda, hangi kişilerde yoğunlaştığını bilerek gerekli önlemleri alabiliriz. Gerçeği saklayarak sorunları çözmek, salgını yönetmek mümkün değildir. Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğu unutulmamalıdır. Krizin ölüm göstergelerinde ciddi değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. Pandeminin var olan ekonomik krizi derinleştirdiği kabul dilmelidir. Bu iki faktör sosyal sınıflar-yoksulluk üzerinden eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle ölüm sayıları yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık (komorbidite) değişkenlerinin yanı sıra sosyoekonomik düzey, hane halkı büyüklüğü, oturulan mahalle ve sosyal sınıf bağlantısı ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Salgını kontrol altına almak ve önlenebilir ölümleri engellemek için iktidarı bilime ve demokrasiye dayalı bir salgın yönetimine davet ediyoruz."

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türkiye, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs