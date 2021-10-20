https://tr.sputniknews.com/20211020/tuik-veri-kalite-kontrol-kurulu-olusturuldu-1049994696.html

TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

TÜİK Başkanlığının Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T10:20+0300

2021-10-20T10:20+0300

2021-10-20T10:20+0300

türkiye

tüik

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104198/40/1041984025_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3d7d9912d45b9ed8fac399307b3e59d3.jpg

Buna göre, ​​​​​​​Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun üye sayısı 9'dan fazla olmayacak.Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurula sunacak.Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı bildirilecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tüik, resmi gazete