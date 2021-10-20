Türk bilim insanlarınca ağızdan çalkayarak koronavirüsü tespit edebilen test geliştirildi.NTV'nin aktardığı haberde, yeni test yönteminde yalnızca örnek alma metodu değişecek. Ağız sıvısı tüpe konulduktan sonra içine madde karıştırılara 5 dakika bekletiliyor. Ardından alınan numune bir jele konulup pozitif olunup olunmadığına bakılıyor.Bu yöntemle daha kolay örneklerin alınması bekleniyor.

Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla da virüsü tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

Türk bilim insanları ağız gargarasıyla koronavirüs testi geliştirdi

© AA Esenboğa Havalimanı koronavirüs test merkezi, PCR © AA

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Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla da virüsü tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin daha kolay numune verebilmesi mümkün olacak