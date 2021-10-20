https://tr.sputniknews.com/20211020/turk-dis-politikasina-baktigimizda-basari-denebilecek-bir-nokta-maalesef-goremiyorum-1050068942.html

'Türk dış politikasına baktığımızda başarı denebilecek bir nokta maalesef göremiyorum'

'Türk dış politikasına baktığımızda başarı denebilecek bir nokta maalesef göremiyorum'

Faruk Loğoğlu’na göre, Fransa ve ABD’nin adımlarının Türkiye’yi hedef alıyor, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk-Amerikan ilişkilerinde yanlışlıklar fırtınası esiyor... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:10+0300

2021-10-20T23:10+0300

2021-10-22T01:17+0300

eksen

radyo

türkiye

mısır

müslüman kardeşler

güney kıbrıs

radyo

faruk loğoğlu

nato

doğu akdeniz

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Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'ın liderleri Atina buluşmalarında Türkiye'ye ağır eleştiriler içeren bir bildiri eşliğinde ortaklıklarını pekiştirirken, Fransa'nın ardından ABD'nin Atina ile savunma işbirliği anlaşmalarının Doğu Akdeniz'e etkileri tartışılıyor. Ankara'nın 2020 yılında Doğu Akdeniz'de 'atak' bir görünüm çizen politikalarının geri çekilişe dönüştüğü değerlendirmeleri yapılırken, bu başlığının AB'nin ilerleme raporuna olumlu yansımaları dikkat çekti. AB, Doğu Akdeniz ve göç başlığı dışında hemen her konuda Ankara'ya eleştirel tavır almış durumda. Batı cephesinde böylesine önce çıkan gelişmeler karşısında Türk dış politikasında Suriye'ye yeni harekat zikrediliyor.Gelişmeleri ve Türkiye'ye yansımalarını emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile konuştuk.‘Türk dış politikasına baktığımızda başarı denebilecek bir nokta maalesef göremiyorum’Faruk Loğoğlu’na göre, Türk dış politikasında başarı denilebilecek bir nokta görünmüyor. Ankara'nın uluslararası ilişkilerde esen fırtınanın 'göbeğinde olduğunu' söyleyen Loğoğlu, gelişmelerden olumsuz etkilenildiğini dile getirdi. Ankara'nın AB açısından eksilmeyen stratejik önemine atıf yapan Loğoğlu, "Hem çekiniyorlar hem Türkiye’yi göçmenlere sahip çıkmaya devam etme konusunda belli bir yerde tutmaya çalışıyorlar" değerlendirmesi yaptı:‘Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk-Amerikan ilişkilerinde yanlışlıklar fırtınası esiyor’Loğoğlu, Avrupa'nın ve özellikle Fransa'nın Yunanistan, Rum Kesimi'nin dahil olduğu Doğu Akdeniz'de tabloyu doğru okumayarak Türkiye'ye yanlış mesaj verdikleri görüşünde. Savunma işbirliği anlamında NATO'nun bir kenara itildiği bir manzara yaratıldığını söyleyen Loğoğlu, özellikle Fransa'nın adımının Atina'yı kışkırtıp şımartan bir etkisi bulunacağına dikkat çekti. Aynı şekilde ABD'nin Yunanistan'la anlaşmasının hedefinin de Türkiye olduğunun ortada olduğunu belirten Loğoğlu, 'Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yanlışlıklar fırtınası estiğini' söyledi:'Mısır da Türkiye’ye Müslüman Kardeşler faturasını kesiyor'Loğoğlu'na göre, gelişmelerde Türk hükümetinin izlediği politikaların çok büyük rolü var:"Türkiye-AB, Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler çok ciddi hesaplar yapmamızı gerektiren bir noktaya sürüklüyor. (Gelişmelerde) Türk hükümetinin tabii ki çok büyük bir rolü var. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’nin 2010 yılından bu yana sessiz ve atıl kalmasının faturasını ödetiyorlar. Mısır da Türkiye’ye Müslüman Kardeşler faturasını kesiyor. Bütün bu benzeri gözlem İsrail için de geçerli. Türkiye’nin izlediği dışlayıcı politikalar, diplomasiyi geride bırakan iç politika önceliklerine ayarlanmış dış politika hamleleri Türkiye’nin bu noktaya gelmesinde en az karşınızdaki cepheler kadar rolü ve sorumluluğu var.”'Mısır'la açılan yaralar çok derin'Ankara'nın Mısır ile restorasyon çabalarının bir yere varmadığını, Kahire'de açılan yaraların çok derin olduğunu söyleyen Loğoğlu, Mısır yönetiminin talep listesinin uzunluğuna dikkat çekti. Diğer yandan Loğoğlu'na göre Mısır da Yunanistan ve Rum Kesimi'yle hareket ederek 'yanlış yapıyor':'Türkiye'nin Suriye politikası 2011'den beri yanlış eksende'Loğoğlu Erdoğan yönetiminin Suriye politikasının 2011'den beri yanlış eksende olduğunu ve bunda ısrar edildiğini belirtirken, Suriye'yi hedefleyen son askeri eylem söylemlerinin hem ABD hem de Rusya'dan karşılaştığı itirazları anımsattı. Diğer yandan da Beşar Esad yönetiminin Arap dünyasıyla yeniden ilişkiler tesis etmekte olduğunu vurgulayan Loğoğlu, Ankara'nın 'değerli yalnızlığının' siyasi anlamda tam bir kuşatmaya dönüştüğü görüşünü dile getirdi. Loğoğlu bu koşullarda Suriye'ye yeni bir operasyonun faturasının ağır olabileceğini vurguladı:

mısır

güney kıbrıs

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radyo, türkiye, mısır, müslüman kardeşler, güney kıbrıs, radyo, faruk loğoğlu, nato, doğu akdeniz