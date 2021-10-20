https://tr.sputniknews.com/20211020/turkiye-uzay-ajansinin-5-yillik-stratejik-plani-yayimlandi-1050006484.html

Türkiye Uzay Ajansı'nın 5 yıllık stratejik planı yayımlandı

Türkiye Uzay Ajansı'nın 5 yıllık stratejik planı yayımlandı

Türkiye Uzay Ajansı’nın 2022-2026 dönemine ilişkin temel ilke ve politikaları, orta ve uzun vadeli amaçları, performans ölçütleri, bunlara ulaşmak için... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:11+0300

2021-10-20T15:11+0300

2021-10-20T15:12+0300

türkiye uzay ajansı

türkiye

strateji

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Plan kapsamında, 4 stratejik amaç ve 13 hedef doğrultusunda, sorumluluklar, performans göstergeleri, riskler, stratejiler, maliyet ihtiyacı ve ihtiyaçlar belirlendi.Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ’2022-2026 Stratejik Planı’nın sunuşunda, "Uzayın bilinmeyen yönleri araştırılırken aynı zamanda güvenlik, siyasi ve ekonomik yönden dünyada söz sahibi bir güç haline gelmek için uzayla ilgili çalışmaların hızlanması büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.‘Uzay ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyoruz’Türkiye'nin uzay faaliyetlerinde, haberleşme ve yer gözlem uyduları yoluyla önemli kabiliyetler kazanan uzay endüstrisi ve sahip olduğu altyapıyla gelecekte önemli bir oyuncu olmaya aday durumda bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:Yıldırım, yayımladıkları stratejinin, TUA'nın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izleyecekleri stratejilerle kaynak dağılımlarını içerdiğini belirterek, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefler doğrultusunda, bütçe güncellemeleriyle birlikte Stratejik Plan'da da güncellemeler yapılacağını ifade etti.Planın hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldıırm, 2022-2026 Stratejik Planı’nın uzay alanında, insan kaynağının, bilimsel ve teknolojik altyapının, yetkinlik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde katkı sağlaması temennisinde bulundu.

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türkiye uzay ajansı, strateji