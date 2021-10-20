https://tr.sputniknews.com/20211020/turkiye-ve-katar-arasinda-afet-yardimi-protokolu-1050006989.html

Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Katar Kızılayı arasında, orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılan hibe desteği... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:23+0300

2021-10-20T15:23+0300

2021-10-20T15:23+0300

türkiye

katar

afad

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050006930_0:18:641:378_1920x0_80_0_0_87fa96508b65b9abac0613c1ac4531e9.jpg

AFAD'da düzenlenen törene, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Katar Kızılayı Genel Sekreteri Saleh El Muhanadi ile davetliler katıldı. AFAD Başkanı Sezer, son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye'de afetlerin arttığına dikkat çeken Sezer, "Afetler bütün insanlığın iş birliği yapması gereken, dayanışma yapması gereken büyük bir olaydır. AFAD olarak Türk milletinin hem yardım elini hem yardımlar konusundaki hassasiyetini 5 kıtada 65 ülkeye götürüyoruz" diye konuştu.'Yaklaşık 2 hafta önce yardım desteğinde bulundular'Sezer, Türkiye ve Katar'ın her alanda karşılıklı olarak saygı ve güvene dayalı iş birliği sürdürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani arasındaki samimiyet ve dostane ilişkiler hem kurumlara hem de iki halk arasına yansımış durumda. Suriye kriziyle başlayan ve artan iş birliği umarım bundan sonra da devam eder. Ülkemizde bu sene hem yangın hem sel felaketiyle büyük bir mücadele gösterdik. Dost ülkelerin halkının dualarıyla yanımızda olması bizi çok mutlu etti. Katar da bu afetlerin başından beri hem dualarıyla hem de destekleriyle sürekli yanımızda olmuştur. Yaklaşık 2 hafta önce yardım desteğinde bulundular. Bu destek ve kendi halkımızın desteği, afetten zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için kullanılacak" dedi.Konuşmalarının ardından Sezer ve El Muhanadi, bu yıl Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılması amacıyla Katar Kızılayı tarafından sağlanan hibe desteği kapsamında hazırlanan yardım protokolünü imzaladı.

türkiye

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

katar, afad, yangın