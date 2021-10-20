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SAVUNMA
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https://tr.sputniknews.com/20211020/turkiyeden-togoya-2-mekanik-mayin-temizleme-techizati-teslim-edildi-1049987067.html
Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi
Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Togo'ya 2 adet Türk üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) teslim edildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T00:31+0300
2021-10-20T00:31+0300
2021-10-20T00:31+0300
savunma
türkiye
mayın temizleme
togo
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'nun başkenti Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanında teslimi yapılan araçları inceledi.İki lidere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Essossimna Gnakade de eşlik etti.
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türkiye, mayın temizleme, togo
Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Togo'ya 2 adet Türk üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'nun başkenti Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanında teslimi yapılan araçları inceledi.
İki lidere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Essossimna Gnakade de eşlik etti.