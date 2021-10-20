https://tr.sputniknews.com/20211020/turkiyeden-togoya-2-mekanik-mayin-temizleme-techizati-teslim-edildi-1049987067.html

Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi

Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Togo'ya 2 adet Türk üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) teslim edildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T00:31+0300

2021-10-20T00:31+0300

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savunma

türkiye

mayın temizleme

togo

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'nun başkenti Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanında teslimi yapılan araçları inceledi.İki lidere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Essossimna Gnakade de eşlik etti.

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türkiye, mayın temizleme, togo