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Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı
Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı
Mülteci çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan ve Suriyeli bir mülteci kızı temsil eden 'Amal' adlı dev kukla, İngiltere'ye ulaştı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T18:26+0300
2021-10-20T18:39+0300
yaşam
kukla
little amal (küçük emel)
küçük amal
suriye
ingiltere
suriyeli
jude law
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Savaş nedeniyle milyonlarca yerinden edilmiş çocuğu sembolize etmek için tasarlanan Suriyeli mülteci bir kızın kuklası, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan İngiltere’ye ulaştı.Arapçada 'umut' anlamına gelen 'Amal' adı verilen kuklayı, Folkestone sahilinde ünlü aktör Jude Law karşıladı.Gaziantep’ten yola çıkan ve ailesini arayan mülteci kız çocuğunun hikayesini anlatan kukla Amal için 24 Ekim'de Londra'daki Victoria and Albert Museum'da 10. yaş günü kutlaması yapılacak. Kuklanın yolculuğu 3 Kasım’da ülkenin kuzeybatısındaki Manchester’da son bulacak.Temmuz'da yola çıktıİngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında tasarım şirketi 'Handspring' tarafından yapılan Amal, gezdiği her şehirde yerel sanatçıların sahne aldığı kültürel etkinliklerle karşılandı.Kukla, 27 Temmuz’da yola çıktıktan sonra Yunanistan, İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika ve Fransa’yı dolaştı ve ve yol boyunca Papa Francis’in de aralarında bulunduğu binlerce kişi tarafından karşılandı.
https://tr.sputniknews.com/20210826/multeci-cocuklarin-simgesi-kukla-kucuk-amala-yunanistanda-engel-1048354885.html
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kukla, little amal (küçük emel), küçük amal, suriye, ingiltere, suriyeli, jude law

Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı

18:26 20.10.2021 (güncellendi: 18:39 20.10.2021)
© İHATürkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı
Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Mülteci çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan ve Suriyeli bir mülteci kızı temsil eden 'Amal' adlı dev kukla, İngiltere'ye ulaştı. Türkiye'den yola çıkan Amal'ı, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son ayağı olan İngiltere'de ünlü İngiliz aktör Jude Law karşıladı.
Savaş nedeniyle milyonlarca yerinden edilmiş çocuğu sembolize etmek için tasarlanan Suriyeli mülteci bir kızın kuklası, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan İngiltere’ye ulaştı.
Arapçada 'umut' anlamına gelen 'Amal' adı verilen kuklayı, Folkestone sahilinde ünlü aktör Jude Law karşıladı.
Gaziantep’ten yola çıkan ve ailesini arayan mülteci kız çocuğunun hikayesini anlatan kukla Amal için 24 Ekim'de Londra'daki Victoria and Albert Museum'da 10. yaş günü kutlaması yapılacak. Kuklanın yolculuğu 3 Kasım’da ülkenin kuzeybatısındaki Manchester’da son bulacak.

Temmuz'da yola çıktı

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında tasarım şirketi 'Handspring' tarafından yapılan Amal, gezdiği her şehirde yerel sanatçıların sahne aldığı kültürel etkinliklerle karşılandı.
Suriyeli bir kız çocuğunu simgeleyen 'Emel' isimli kukla - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
YAŞAM
Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'a Yunanistan'da engel
26 Ağustos, 13:34
Kukla, 27 Temmuz’da yola çıktıktan sonra Yunanistan, İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika ve Fransa’yı dolaştı ve ve yol boyunca Papa Francis’in de aralarında bulunduğu binlerce kişi tarafından karşılandı.
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