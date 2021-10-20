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https://tr.sputniknews.com/20211020/uzaklastirmayi-ihlal-eden-kocasina-sinirlendi-esyalari-pencereden-atti-1049999379.html
Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına sinirlendi, eşyaları pencereden attı
Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına sinirlendi, eşyaları pencereden attı
Erzurum'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ayrı yaşadığı 30 yaşındaki eşi İsmail Köylü eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden sokağa... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T12:26+0300
2021-10-20T12:27+0300
erzurum
türkiye
uzaklaştırma
cinnet
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Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı.Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı. Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.
erzurum
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erzurum, uzaklaştırma, cinnet

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına sinirlendi, eşyaları pencereden attı

12:26 20.10.2021 (güncellendi: 12:27 20.10.2021)
© DHAErzurum, uzaklaştırma ihlali, Gamze-İsmail Köylü
Erzurum, uzaklaştırma ihlali, Gamze-İsmail Köylü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Erzurum'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ayrı yaşadığı 30 yaşındaki eşi İsmail Köylü eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden sokağa attı. Elinde bıçakla pencereye çıkan Köylü, "Seyir var seyredin. Bir kadın cinnet geçirdi" diye bağırdı.
Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.
Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı.
Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı. Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.
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