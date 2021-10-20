https://tr.sputniknews.com/20211020/uzaklastirmayi-ihlal-eden-kocasina-sinirlendi-esyalari-pencereden-atti-1049999379.html

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına sinirlendi, eşyaları pencereden attı

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına sinirlendi, eşyaları pencereden attı

Erzurum'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ayrı yaşadığı 30 yaşındaki eşi İsmail Köylü eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden sokağa... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T12:26+0300

2021-10-20T12:26+0300

2021-10-20T12:27+0300

erzurum

türkiye

uzaklaştırma

cinnet

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Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı.Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı. Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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erzurum, uzaklaştırma, cinnet