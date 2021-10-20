https://tr.sputniknews.com/20211020/yeni-dortlu-olarak-gorulen-hindistan-israil-abd-ve-baeden-uluslararasi-forum-kurma-karari-1049994460.html

'Yeni dörtlü' olarak görülen Hindistan, İsrail, ABD ve BAE'den uluslararası forum kurma kararı

'Yeni dörtlü' olarak görülen Hindistan, İsrail, ABD ve BAE'den uluslararası forum kurma kararı

Hindistan, İsrail, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, 'yeni dörtlü' olarak görülen birlikteliğin ilk toplantısında ekonomik işbirliği... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T10:12+0300

2021-10-20T10:12+0300

2021-10-20T10:12+0300

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işbirliği

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yair lapid

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Çevrimiçi düzenlenen toplantıya Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan katıldı.Hindustantimes'ın haberine göre toplantıda, ekonomik işbirliği için uluslararası bir forum kurma kararı alınırken, ulaşım ve teknolojide ortak altyapı projelerinin yanı sıra Ortadoğu ve Asya'da ekonomik ve siyasi işbirliğini genişletme ve deniz güvenliğini artırmanın yolları da görüşüldü.Hint Bakan Jaishankar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeyi 'verimli' olarak nitelendirirken, ekonomik büyüme ve küresel meseleler konusunda daha yakından çalışma fikrini müzakere ettiklerini ve kısa sürede başka bir toplantı yapılması üzerinde mutabakata vardıklarını kaydetti.İsrailli Bakan Lapid ise Twitter paylaşımında "4 ülke arasındaki sinerji, altyapı, ulaşım, deniz güvenliği ve diğer konularda birlikte çalışmalarına yardımcı olacak" ifadelerini kullanırken, İsrail Dışişleri Bakanlığı bakanların önümüzdeki aylarda Dubai'deki Expo 2020'de yüz yüze bir toplantı düzenlemeyi planladığını açıkladı.İsrail Dışişleri Bakanlığı, ayrıca, bakanların ekonomik işbirliği için uluslararası bir forum kurmaya karar verdiğine işaret ederek, bakanların ulaşım, teknoloji, deniz güvenliği, ekonomi ve ticaret alanlarındaki ortak altyapı projelerinin yanı sıra ek ortak projeleri de görüştükleri bilgisini paylaştı.'Toplantı ekonomik ve siyasi işbirliğimizi genişletmenin önemine odaklandı'ABD'li Bakan Blinken ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplantının bölgesel ve küresel olarak ortak endişe konularıyla ekonomik ve siyasi işbirliğini genişletmenin önemine odaklandığı değerlendirmesinde bulundu.Blinken, Biden yönetiminin 'Abraham Anlaşmalarına ve normalleşme anlaşmalarına desteğini yinelediğini ve (bakanların) bölgede ve küresel olarak gelecekteki işbirliği fırsatlarını tartıştığını' vurgularken, bu normalleşmenin İsrail ile Arap devletleri arasında ve ayrıca İsrailliler ile Filistinliler arasında ilerleme için bir güç olabileceğini işaret etti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de konuya dair yaptığı açıklamada, dışişleri bakanlarının 'ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji işbirliği ve deniz güvenliğini artırma dahil olmak üzere Ortadoğu ve Asya'da ekonomik ve siyasi işbirliğini genişletmeyi tartıştıklarını' belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211019/israilli-bakan-normallesme-anlasmalarina-katar-tunus-umman-ve-malezya-da-katilabilir-1049973896.html

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abd, israil, hindistan, bae, antony blinken, işbirliği, görüşme, yair lapid