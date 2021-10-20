https://tr.sputniknews.com/20211020/yunanistanda-yakilan-2022-kis-olimpiyatlari-mesalesi-pekine-ulasti-1049990310.html

Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı

Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı

Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T03:16+0300

2021-10-20T03:16+0300

2021-10-20T03:16+0300

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Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, meşaleyi taşımak üzere Atina'dan yola çıkan uçak sabah saatlerinde Pekin'e indi.Olimpiyat meşalesi için gün içinde, "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum yakınındaki Pekin Olimpiyat Kulesi'nde karşılama töreni gerçekleştirilecek.2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, önceki gün Yunanistan'ın batısındaki antik Olimpia kentinde düzenlenen törenle yakılmıştı. Ardından dün Atina'da Panathenaic Stadyumu'ndaki törende meşale, Çinli organizatörlere teslim edilmişti.Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları, gelecek yıl 4-20 Şubat'ta düzenlenecek.Pekin, daha önce 2008'de Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.

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