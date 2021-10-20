Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211020/yunanistanda-yakilan-2022-kis-olimpiyatlari-mesalesi-pekine-ulasti-1049990310.html
Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı
Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı
Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T03:16+0300
2021-10-20T03:16+0300
spor
çin
yunanistan
olimpiyatlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049990285_0:53:3196:1851_1920x0_80_0_0_d61fe803a22d102dd8c2e181e5a9f677.jpg
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, meşaleyi taşımak üzere Atina'dan yola çıkan uçak sabah saatlerinde Pekin'e indi.Olimpiyat meşalesi için gün içinde, "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum yakınındaki Pekin Olimpiyat Kulesi'nde karşılama töreni gerçekleştirilecek.2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, önceki gün Yunanistan'ın batısındaki antik Olimpia kentinde düzenlenen törenle yakılmıştı. Ardından dün Atina'da Panathenaic Stadyumu'ndaki törende meşale, Çinli organizatörlere teslim edilmişti.Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları, gelecek yıl 4-20 Şubat'ta düzenlenecek.Pekin, daha önce 2008'de Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.
çin
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049990285_330:0:2867:1903_1920x0_80_0_0_122cda9d7c3717ac6f714ef1358e4588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, yunanistan, olimpiyatlar

Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı

03:16 20.10.2021
© REUTERS / LOUIZA VRADIYunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı.
Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / LOUIZA VRADI
Abone ol
Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, meşaleyi taşımak üzere Atina'dan yola çıkan uçak sabah saatlerinde Pekin'e indi.
Olimpiyat meşalesi için gün içinde, "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum yakınındaki Pekin Olimpiyat Kulesi'nde karşılama töreni gerçekleştirilecek.
2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, önceki gün Yunanistan'ın batısındaki antik Olimpia kentinde düzenlenen törenle yakılmıştı. Ardından dün Atina'da Panathenaic Stadyumu'ndaki törende meşale, Çinli organizatörlere teslim edilmişti.
Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları, gelecek yıl 4-20 Şubat'ta düzenlenecek.
Pekin, daha önce 2008'de Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:16Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı
03:05Rusya Maliye Bakanı Siluanov, koronavirüsle mücadelenin bir günlük faturasını açıkladı
02:59Diyarbakır'da 'iş yerinin önüne neden park ettin' kavgası: 11 yaralı
02:51İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem
02:42Genel Kurul'da TÜİK verileri tartışıldı
02:41Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum
02:04AB Genişleme Komiseri Valheyli: Türkiye kilit ortak
01:48ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterilen Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylandı
01:40Grızlov: Ukrayna, Minsk formatındaki güvenlik çalışma grubunun olağanüstü toplantısını iptal etti
01:19Şoygu: Kuzey Kutbu çevresinde dünya turu yapacağız
01:16Durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti
01:08Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı
01:02Cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı: 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'
00:56Lübnan Başbakanı Mikati: IMF ile iş birliği programını yıl bitmeden tamamlamayı umuyoruz
00:52Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da
00:46Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde 'Squid Game' ile beklenenden çok arttı
00:31Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu konuşuyor, arkasından büyükelçiler konuşma yapıyor, organize işler bunlar
00:31Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi
00:30NATO’nun eşitlik temelinde diyalogdan vazgeçmesi Rusya’nın temsilciliğinin kapanmasına yol açtı
00:26Meksika'da müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni