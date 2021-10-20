Zeydan Karalar'dan Ekrem İmamoğlu'na: 'Senin Allah’ına gurban Ekrem Başkan'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan 'Bank Sohbetleri' programının konuğu olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma 'Senin Allah’ına gurban Ekrem Başkan' yanıtını verdi.İmamoğlu, Twitter hesabından Zeydan Karalar'ı etiketleyerek "Adana gibi Başkan" Zeydan Karalar Bank Sohbetlerimizin konuğuydu. Keyifli sohbeti Youtube kanalımdan izleyebilirsiniz" paylaşımında bulunmuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, sosyal medyadan İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt olarak 'Senin Allah’ına gurban Ekrem Başkan' paylaşımında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan 'Bank Sohbetleri' programının konuğu olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma 'Senin Allah’ına gurban Ekrem Başkan' yanıtını verdi.