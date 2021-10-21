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Rap şarkıcısı Murda, evine dönemeyecek
Rap şarkıcısı Murda, evine dönemeyecek
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan rap şarkıcısı Murda’nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:53+0300
2021-10-21T13:53+0300
türkiye
hollanda
gözaltı
uyuşturucu
rap
murda
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‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ‘Murda’ isimli şarkıcı Önder Doğan (37) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Hollanda’da yaşayan Murda, geçtiğimiz Pazar günü, Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Hollandalı Murda’nın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Hollanda’da yaşayan şarkıcı, adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyecek. 'Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır'İfadesi ortaya çıkan Murda’nın, “2 tane ‘Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ‘Pahalı’ ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/rap-sarkicisi-murda-havaalaninda-gozaltina-alindi-1049916684.html
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hollanda, gözaltı, uyuşturucu, rap, murda

Rap şarkıcısı Murda, evine dönemeyecek

13:53 21.10.2021
© Fotoğraf : YouTube/MurdaMurda, Önder Doğan
Murda, Önder Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : YouTube/Murda
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Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan rap şarkıcısı Murda’nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Hollanda’da yaşayan Murda, adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyecek.
‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ‘Murda’ isimli şarkıcı Önder Doğan (37) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Hollanda’da yaşayan Murda, geçtiğimiz Pazar günü, Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Hollandalı Murda’nın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Hollanda’da yaşayan şarkıcı, adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyecek.

'Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır'

İfadesi ortaya çıkan Murda’nın, “2 tane ‘Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ‘Pahalı’ ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir” ifadelerini kullandı.
Murda, Önder Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
TÜRKİYE
Rap şarkıcısı Murda, havaalanında gözaltına alındı
18 Ekim, 09:48
110000
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