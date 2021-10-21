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14 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor
14 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor
Galler'de 14 yaşındaki bir çocuk, nehirde ölü bulunan 5 yaşındaki bir çocuğu öldürmekle suçlanıyor. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:38+0300
2021-10-21T14:38+0300
2021-10-21T14:38+0300
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Galler'in başkenti Cardiff'te, yaşı nedeniyle adı açıklanmayan 14 yaşındaki bir çocuk, Güney Galler nehrinde cesedi bulunan beş yaşındaki Logan Mwangi'yi öldürmekle suçlandı.Beş yaşındaki Logan Mwangi, polisin 31 Temmuz'da sabah 5.45'te kayıp bir çocuk ihbarı üzerine çağrılmasının ardından Bridgend'deki Pandy Park yakınlarındaki Ogmore Nehri'nde ölü bulundu.Kasabadaki Princess of Wales hastanesine götürüldü ve ölüm raporu doğrulandı.Logan'ın 39 yaşındaki üvey babası John Cole da yaralı bulunmuş ve cinayetle suçlanmıştı.Yasal nedenlerle kimliği belirlenemeyen 13 yaşındaki bir erkek çocuk ve çocuğun annesi de adaleti engelleme suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.
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ingiltere, galler, cardiff, çocuk, ölüm
14 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor
Galler'de 14 yaşındaki bir çocuk, nehirde ölü bulunan 5 yaşındaki bir çocuğu öldürmekle suçlanıyor.
Galler'in başkenti Cardiff'te, yaşı nedeniyle adı açıklanmayan 14 yaşındaki bir çocuk, Güney Galler nehrinde cesedi bulunan beş yaşındaki Logan Mwangi'yi öldürmekle suçlandı.
Beş yaşındaki Logan Mwangi, polisin 31 Temmuz'da sabah 5.45'te kayıp bir çocuk ihbarı üzerine çağrılmasının ardından Bridgend'deki Pandy Park yakınlarındaki Ogmore Nehri'nde ölü bulundu.
Kasabadaki Princess of Wales hastanesine götürüldü ve ölüm raporu doğrulandı.
Logan'ın 39 yaşındaki üvey babası John Cole da yaralı bulunmuş ve cinayetle suçlanmıştı.
Yasal nedenlerle kimliği belirlenemeyen 13 yaşındaki bir erkek çocuk ve çocuğun annesi de adaleti engelleme suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.