https://tr.sputniknews.com/20211021/3-gundur-haber-alinamiyordu-banyosunda-sirtindan-13-kez-bicaklanmis-halde-bulundu-1050025188.html

3 gündür haber alınamıyordu: Banyosunda sırtından 13 kez bıçaklanmış halde bulundu

3 gündür haber alınamıyordu: Banyosunda sırtından 13 kez bıçaklanmış halde bulundu

Düzce'de kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T00:29+0300

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türkiye

düzce

cinayet

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Düzce'de ailesinden ayrı yaşayan 36 yaşındaki Uğur Ay'dan 3 gün boyunca haber alınamadı. Oğlunu merak eden babası Yılmaz Ay, oğlunun yaşadığı Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Özkurt Apartmanı'na gelerek kapıyı çaldı.İçeriden ses alamayan baba, kapıyı zorlayarak açarak eve girdi. Baba, banyoda girdiğinde oğlunu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.Ay'ın cesedi savcılık incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

türkiye

düzce

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düzce, cinayet