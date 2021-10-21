https://tr.sputniknews.com/20211021/abdde-kuru-sogan-nedeniyle-650-kisi-salmonella-oldu-1050053732.html
ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu
ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu
ABD'de kuru soğandan kaynaklanan salmonella salgınında 650 kişinin hastalandığı açıklandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T18:05+0300
2021-10-21T18:05+0300
2021-10-21T18:06+0300
yaşam
abd
salmonella
salgın
soğan
salmonella bakterisi
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü bildirdi.Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsi olarak biliniyor.Söz konusu türler, hareketli olmasının yanında, insan vücudunda hidrojen sülfür üretiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211018/abdde-salmonella-salgini-36-eyalette-592-vaka-1049929982.html
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abd, salmonella, salgın, soğan, salmonella bakterisi, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu
18:05 21.10.2021 (güncellendi: 18:06 21.10.2021)
ABD'de kuru soğandan kaynaklanan salmonella salgınında 650 kişinin hastalandığı açıklandı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü bildirdi.
Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.
Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsi olarak biliniyor.
Söz konusu türler, hareketli olmasının yanında, insan vücudunda hidrojen sülfür üretiyor.