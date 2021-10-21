https://tr.sputniknews.com/20211021/abdde-kuru-sogan-nedeniyle-650-kisi-salmonella-oldu-1050053732.html

ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu

ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu

ABD'de kuru soğandan kaynaklanan salmonella salgınında 650 kişinin hastalandığı açıklandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T18:05+0300

2021-10-21T18:05+0300

2021-10-21T18:06+0300

yaşam

abd

salmonella

salgın

soğan

salmonella bakterisi

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103629/13/1036291307_0:8:1001:571_1920x0_80_0_0_ce874bb64ad59b661884ea202915a874.jpg

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü bildirdi.Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsi olarak biliniyor.Söz konusu türler, hareketli olmasının yanında, insan vücudunda hidrojen sülfür üretiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211018/abdde-salmonella-salgini-36-eyalette-592-vaka-1049929982.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, salmonella, salgın, soğan, salmonella bakterisi, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)