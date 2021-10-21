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https://tr.sputniknews.com/20211021/abdnin-suriyedeki-ussune-drone-saldirisi-1050024758.html
ABD'nin Suriye’deki üssüne drone saldırısı
ABD'nin Suriye’deki üssüne drone saldırısı
ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T00:07+0300
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dünya
abd
suriye
saldırı
drone
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Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.
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abd, suriye, saldırı, drone

ABD'nin Suriye’deki üssüne drone saldırısı

00:07 21.10.2021
© AP Photo / Gregory BullABD Askeri / Teksas
ABD Askeri / Teksas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Gregory Bull
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ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.
Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.
201101
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