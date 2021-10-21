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Abdulkadir Selvi: Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?
09:28 21.10.2021 (güncellendi: 09:37 21.10.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
© Fotoğraf : YouTube
Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in arasında, dün gerçekleşen görüşmenin zamanlamasına dikkat çekti. Selvi, "Görüşmenin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına kesin gözle bakıldığı bir döneme denk geldiğinin altını çizmek isterim" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinin siyasi gündemi hareketlendirdiğini belirtti.
Selvi bugünkü yazısında, "Meral Akşener, ‘İyileştirilmiş Parlamenter Sistem’le ilgili çalışmalarını Kılıçdaroğlu’na bizzat sunmak istediğini daha önce kurmaylarıyla paylaşmıştı. O nedenle sürpriz de değildi ama önemliydi. Çünkü Millet İttifakı’nın iki büyük ortağı arasında görüşülmesi gereken gündem maddeleri birikmişti. Kılıçdaroğlu’nun son olarak yaptığı, siyasi cinayetler ve bürokratları tehdit çıkışı dahi başlı başına görüşmeyi hak ediyor ama ondan önce cumhurbaşkanı adaylığı konusu geliyor. Bu görüşmenin Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim” açıklamasından sonra geldiğini hatırlatmak isterim. Bu görüşmenin İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik “Tekli konuşuyor” uyarısından sonra geldiğini hatırlatmak isterim. Yine bu görüşmenin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na belediye başkanlığında devam etmek istedikleri yönünde açıklama yaptırılmasından sonraya denk geldiğini hatırlatmak isterim. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına kesin gözle bakıldığı ama Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turundan sonra Diyarbakır çıkarması yaptığı bir döneme denk geldiğinin de altını çizmek isterim" dedi.
'Akşener durgun, Kılıçdaroğlu memnun'
İki saate yakın süren görüşmenin ardından Selvi, "Akşener’in durgunluğu, Kılıçdaroğlu’nun ise tebessüm etmeye özen gösteren tavrı dikkatimi çekti. Grup konuşmasından sonra üstüne bir de iki saatlik görüşme nedeniyle Akşener, kendini yorgun hissedebilir. İnsani bir durumdur. Ama liderler görüşmesine özgü hafif bir gerginlik de yok değildi" değerlendirmesinde bulundu.
'HDP işi, Millet İttifakı’nın yumuşak karnı'
Kııçdaroğlu ve Akşener'in HDP sorusunda topu taca çıkardığını ileri süren Selvi şunları kaydetti:
"İki liderin görüşmesinden sonra meslektaşlarımız iyi sorular sordular. Özellikle HDP ile ilgili sorularda iki lider de gerildi. Akşener de Kılıçdaroğlu da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın açıklamasını yeni duyduklarını ifade ettiler. Oysa Pervin Buldan, “İlerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın bir parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz” açıklamasını 1 gün önce yaptı. İki liderin bundan haberi olmaması düşünülemez. Ama haberlerinin olmadığını söylemeyi tercih edebilirler. Onlar da öyle yaptı. Topu taca attılar. Çünkü HDP işi, Millet İttifakı’nın yumuşak karnı. HDP’siz seçim kazanamıyorlar ama HDP ile ittifak kurmayı da istemiyorlar. Kâra ve zarara ortak olmak yerine kâr ortaklığı yapmayı tercih ediyorlar. HDP görünür olmasın, Millet İttifakı’nın içinde yer almasın ama Millet İttifakı’nın adayının kazanması için desteklesin. Formül bu."
'İYİ Parti’nin, HDP konusundaki sert tutumu yumuşadı'
İYİ Parti'nin HDP ile ilgili tavrını değiştirdiğini dile getiren Abdulkadir Selvi, "Daha önce HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırdıklarını, HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini söylemişti Meral Akşener. HDP’nin, Millet İttifakı’nda yer almamasını, seçimlere ayrı girmesini önermişti. HDP heyetinin randevu talebine de yanıt vermemişti. Ama İYİ Parti’nin, HDP konusundaki sert tutumu yumuşadı. Önce Aytun Çıray, 'HDP, PKK üzerinden şeytanlaştırılıyor' dedi; ardından Müsavat Dervişoğlu, HDP’nin meşru bir parti olduğunu söyledi. O nedenle Akşener’in HDP konusunda ağzından çıkacak her kelime önemliydi. Akşener, 'Sayın Buldan’ın ne söylediğini bilmiyorum, şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur' dedi. Kılıçdaroğlu da aynı dili kullandı. 'Gerçekten ilk kez duydum. Millet İttifakı’nı nasıl bozacağız diye Cumhur İttifakı’nda arayış olduğunu biliyorum. Bizim tek güvencimiz milletimiz' diye yanıt verdi" dedi.
'Ne konuşulduğu sır'
Selvi, Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin başbaşa gerçekleşen kısmında ise ne konuşulduğunun 'sır' olduğunu ifade etti:
"Finali cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yapalım. İki lider önce kurmaylarıyla sonra baş başa görüşmüşler. Kurmaylarının da yer aldığı görüşmede cumhurbaşkanı adaylığı, siyasi cinayetler ve bürokratları tehdit konuları gündeme gelmemiş. Daha çok parlamanter sisteme dönüş ve ekonomi konuşulmuş. Ama başbaşa görüşmede ne konuşulduğu sır. Çünkü iki lider de kurmaylarıyla paylaşmamış."