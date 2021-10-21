https://tr.sputniknews.com/20211021/abdulkadir-selvi-aksener-ile-kilicdaroglu-ne-konustu-1050031450.html

Abdulkadir Selvi: Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

Abdulkadir Selvi: Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in arasında, dün gerçekleşen görüşmenin zamanlamasına dikkat... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T09:28+0300

2021-10-21T09:28+0300

2021-10-21T09:37+0300

politika

chp

hdp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

erken seçim

iyi parti

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinin siyasi gündemi hareketlendirdiğini belirtti.Selvi bugünkü yazısında, "Meral Akşener, ‘İyileştirilmiş Parlamenter Sistem’le ilgili çalışmalarını Kılıçdaroğlu’na bizzat sunmak istediğini daha önce kurmaylarıyla paylaşmıştı. O nedenle sürpriz de değildi ama önemliydi. Çünkü Millet İttifakı’nın iki büyük ortağı arasında görüşülmesi gereken gündem maddeleri birikmişti. Kılıçdaroğlu’nun son olarak yaptığı, siyasi cinayetler ve bürokratları tehdit çıkışı dahi başlı başına görüşmeyi hak ediyor ama ondan önce cumhurbaşkanı adaylığı konusu geliyor. Bu görüşmenin Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim” açıklamasından sonra geldiğini hatırlatmak isterim. Bu görüşmenin İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik “Tekli konuşuyor” uyarısından sonra geldiğini hatırlatmak isterim. Yine bu görüşmenin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na belediye başkanlığında devam etmek istedikleri yönünde açıklama yaptırılmasından sonraya denk geldiğini hatırlatmak isterim. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına kesin gözle bakıldığı ama Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turundan sonra Diyarbakır çıkarması yaptığı bir döneme denk geldiğinin de altını çizmek isterim" dedi.'Akşener durgun, Kılıçdaroğlu memnun'İki saate yakın süren görüşmenin ardından Selvi, "Akşener’in durgunluğu, Kılıçdaroğlu’nun ise tebessüm etmeye özen gösteren tavrı dikkatimi çekti. Grup konuşmasından sonra üstüne bir de iki saatlik görüşme nedeniyle Akşener, kendini yorgun hissedebilir. İnsani bir durumdur. Ama liderler görüşmesine özgü hafif bir gerginlik de yok değildi" değerlendirmesinde bulundu.'HDP işi, Millet İttifakı’nın yumuşak karnı'Kııçdaroğlu ve Akşener'in HDP sorusunda topu taca çıkardığını ileri süren Selvi şunları kaydetti:'İYİ Parti’nin, HDP konusundaki sert tutumu yumuşadı'İYİ Parti'nin HDP ile ilgili tavrını değiştirdiğini dile getiren Abdulkadir Selvi, "Daha önce HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırdıklarını, HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini söylemişti Meral Akşener. HDP’nin, Millet İttifakı’nda yer almamasını, seçimlere ayrı girmesini önermişti. HDP heyetinin randevu talebine de yanıt vermemişti. Ama İYİ Parti’nin, HDP konusundaki sert tutumu yumuşadı. Önce Aytun Çıray, 'HDP, PKK üzerinden şeytanlaştırılıyor' dedi; ardından Müsavat Dervişoğlu, HDP’nin meşru bir parti olduğunu söyledi. O nedenle Akşener’in HDP konusunda ağzından çıkacak her kelime önemliydi. Akşener, 'Sayın Buldan’ın ne söylediğini bilmiyorum, şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur' dedi. Kılıçdaroğlu da aynı dili kullandı. 'Gerçekten ilk kez duydum. Millet İttifakı’nı nasıl bozacağız diye Cumhur İttifakı’nda arayış olduğunu biliyorum. Bizim tek güvencimiz milletimiz' diye yanıt verdi" dedi.'Ne konuşulduğu sır'Selvi, Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin başbaşa gerçekleşen kısmında ise ne konuşulduğunun 'sır' olduğunu ifade etti:

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chp, hdp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, erken seçim, iyi parti