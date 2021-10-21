https://tr.sputniknews.com/20211021/afganistanda-universiteye-giris-sinavi-birincisi-kiz-ogrenci-turkiyede-egitim-gorecek-1050044684.html

Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci, Türkiye'de eğitim görecek

Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci, Türkiye'de eğitim görecek

Afganistan'da düzenlenen üniversiteye giriş sınavında birinci olan Selgey İsmailhil, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T14:34+0300

2021-10-21T14:34+0300

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taliban kontrolünde afganistan

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istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi

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Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi İsmailhil'i Türkiye'ye uğurlamak için Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda hazır bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, yaptığı açıklamada, İsmailhil'in eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sürdüreceğini söyledi.Aydemir, "İsmailhil ailesi derin Türkiye sevgilerinden bahisle Selgey'in ülkemizde eğitim görmek istediğini belirtmiş, bunun üzerine, Üstün Başarı Bursuyla YTB tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne kaydı yaptırılmıştır" ifadesini kullandı.'Geri dönüp ülkelerine hizmet edecekler'Türkiye'nin, başarılı öğrencilerin eğitimine destek vereceğini ifade eden Aydemir, bu öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüp hizmet edeceklerini belirtti.Aydemir, konuyla ilgili yardım ve iş birlikleri için Afgan yetkililere teşekkür etti.İsmailhil de Türkiye gibi bir ülkede eğitim görecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve eğitimini bitirip doktor olarak ülkesine hizmet etmeyi düşündüğünü söyledi.Selgey İsmailhil, 2001 yılında Afganistan’ın Lagman vilayetine bağlı Şegey Kale köyünde, 14 çocuklu bir ailenin 13’üncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Altı yaşında babasını kaybeden İsmailhil, Kabil'de Muhammed Pamir Ahbar Lisesinden mezun oldu.

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