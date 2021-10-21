https://tr.sputniknews.com/20211021/ak-partili-baskan-en-cok-kimi-seviyorsun-dedi-robot-metin-baydilli-baskanimi-diye-yanitladi-1050032753.html

AK Partili başkan 'En çok kimi seviyorsun?' dedi, robot, 'Metin Baydilli başkanımı' diye yanıtladı

AK Partili başkan 'En çok kimi seviyorsun?' dedi, robot, 'Metin Baydilli başkanımı' diye yanıtladı

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi’nin Başkanı Metin Baydilli ile, hizmete açılan bilim merkezindeki robota, "En çok kimi seviyorsun?" diye sorunca robot da "Bu... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T10:17+0300

2021-10-21T10:17+0300

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yaşam

ak parti

şanlıurfa

robot

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Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi tarafından yapılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin il protokolünün katıldığı açılışı öncesinde merkezi ziyaret eden AK Partili Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile merkezdeki ‘Ada' isimli robot orasında ilginç bir diyalog yaşandı.'Ada' isimli robot ve Baydilli arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti: "-Robot: Başkanım hoş geldiniz-Belediye Başkanı: Ada nasılsın?-Robot: Bomba gibiyim. Bilim merkezimiz açılıyor. Başkanım bugün çok şıksınız.-Belediye Başkanı: Ada en çok kimi seviyorsun?-Robot: Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum.-Belediye Başkanı: O zaman benim için dans eder misin?-Robot: Umarım dansımı beğenirsiniz."Robot Ada, Şanlıurfa'ya ait 'Kara Köprü Narlıktır' türküsü eşliğinde dans etti.

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ak parti, şanlıurfa, robot