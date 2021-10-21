Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211021/ak-partili-ozkandan-faiz-indirimi-aciklamasi-uzun-vadede-bakmak-lazim-1050051990.html
AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım
AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararına ilişkin, "Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T17:15+0300
2021-10-21T17:15+0300
politika
ak parti
dolar
cahit özkan
merkez bankası
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043154477_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ec9d94928048c13ce12ad501d969381a.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararıyla ilgili, "Merkez Bankamız bir taraftan para basma görevini yerine getirirken diğer taraftan fiyat ve finansal istikrarı sağlamakla görevli. Bu çerçevede Merkez Bankamız geçmişten bugüne adımlarını atıyor, kararlarını alıyor. Merkez Bankamız kararını alırken finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak ve bu çerçevede Türk ekonomisinin beklentilerine cevap vermek üzere adımlar atıyor, kararlar alıyor. Merkez Bankamız Türkiye’de üretim, istihdam, ihracatı sağlayacak en doğru kararları almak zorunda ülkemiz ve milletimiz için. Bugün Merkez Bankası yönetimi bu kararları alırken Türkiye’nin menfaatine olan ve yine kendi kuruluş kanununda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Türkiye’nin gücünü, kudretini artıracak anlayışla kararlarını almıştır. İnşallah bu kararların ekonomimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.'Kararın pek çok bileşenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz'Özkan, Merkez Bankası kararı sonrasında döviz kurunda meydana gelen artışlara ilişkin de, "Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor; ihracat, istihdamda ve özellikle gelişen küresel salgında ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ortadan kalkmasında nasıl etken ortaya koyacak, buna uzun vadede bakmak lazım. 1 saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmak ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz ve biliyoruz. Bu anlamda inşallah Türk ekonomisinin kalıcı istikrarı çok daha güçlü bir şekilde emin ve kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmasının en önemli kararlarından birisi olarak görüyoruz. Şu anda Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın ekonomimize ne büyük katkılar sağlayacağını şu anki döviz kurunu dikkate alarak cevaplamanın çok yerine olmadığı kanaatindeyim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043154477_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2b323834e5488c2ad57732d651304890.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, dolar, cahit özkan, merkez bankası, faiz

AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

17:15 21.10.2021
© AACahit Özkan
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararına ilişkin, "Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor, buna uzun vadede bakmak lazım" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özkan, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararıyla ilgili, "Merkez Bankamız bir taraftan para basma görevini yerine getirirken diğer taraftan fiyat ve finansal istikrarı sağlamakla görevli. Bu çerçevede Merkez Bankamız geçmişten bugüne adımlarını atıyor, kararlarını alıyor. Merkez Bankamız kararını alırken finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak ve bu çerçevede Türk ekonomisinin beklentilerine cevap vermek üzere adımlar atıyor, kararlar alıyor. Merkez Bankamız Türkiye’de üretim, istihdam, ihracatı sağlayacak en doğru kararları almak zorunda ülkemiz ve milletimiz için. Bugün Merkez Bankası yönetimi bu kararları alırken Türkiye’nin menfaatine olan ve yine kendi kuruluş kanununda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Türkiye’nin gücünü, kudretini artıracak anlayışla kararlarını almıştır. İnşallah bu kararların ekonomimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

'Kararın pek çok bileşenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz'

Özkan, Merkez Bankası kararı sonrasında döviz kurunda meydana gelen artışlara ilişkin de, "Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor; ihracat, istihdamda ve özellikle gelişen küresel salgında ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ortadan kalkmasında nasıl etken ortaya koyacak, buna uzun vadede bakmak lazım. 1 saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmak ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz ve biliyoruz. Bu anlamda inşallah Türk ekonomisinin kalıcı istikrarı çok daha güçlü bir şekilde emin ve kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmasının en önemli kararlarından birisi olarak görüyoruz. Şu anda Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın ekonomimize ne büyük katkılar sağlayacağını şu anki döviz kurunu dikkate alarak cevaplamanın çok yerine olmadığı kanaatindeyim" dedi.
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya çekti
14:01
041001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:26Putin, pandemi nedeniyle getirilen ücretli izin haftasında yüz yüze görüşme yapmayacak
17:23Tarkan'dan milyonluk anlaşma
17:20Nepal ve Hindistan'ı vuran sel ve heyelan felaketinde can kaybı 195'i geçti
17:15AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım
17:12Rusya Dışişleri: NATO'yu Ukrayna'nın üyeliğinin olası sonuçları hakkında uyardık
17:08Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
17:06Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde ofsayt rekoru
16:59Çavuşoğlu: Güney Kore ile swap anlaşması temelinde ticarette ulusal para birimleri kullanılabilir
16:56Hollywood'da kadının sesi yok: Filmlerin yüzde 90'undan fazlasında en çok erkekler konuşuyor
16:54Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı
16:52Katalan parlamentosu, DSG'nin kontrol ettiği 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimi' tanıdı
16:44Z kuşağı neden online alışverişi tercih ediyor?
16:41Pazardan koli muz aldı, içinden kokain çıktı
16:41BM, Afganistan'a ekonomik yardım için güven fonu oluşturdu
16:33İsrail Finans Bakanı: İran ile çatışma an meselesi
16:31Rus uzman: Avrupa, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini yakından incelemeli
16:29Kılıçdaroğlu: Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu, başka bir izahı yok
16:18Suudilere satılan Newcastle'dan taraftarlara uyarı: Ortadoğu'yu çağrıştıran cübbe ve sarık giymeyin
16:15Bayern Münih Başkanı Hainer, FIFA Başkanı'nın 2 yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrini reddetti
16:00Merkez Bankası rezervleri 125.7 milyar dolara ulaştı