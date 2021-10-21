https://tr.sputniknews.com/20211021/aksenerden-faiz-indirimi-yorumu-bu-aziz-millet-bunu-hak-etmiyor-cok-yazik-1050045601.html

Akşener'den faiz indirimi yorumu: Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık

Akşener'den faiz indirimi yorumu: Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin olarak, "Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık" değerlendirmesini... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T14:52+0300

2021-10-21T14:52+0300

2021-10-21T14:52+0300

ekonomi

meral akşener

merkez bankası

faiz

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Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html

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meral akşener, merkez bankası, faiz