https://tr.sputniknews.com/20211021/alitalia-ucus-gorevlileri-roma-meydaninda-soyunarak-protesto-duzenledi-1050035455.html

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi

Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi

75 yıllık faaliyetini geçen yıl sonlandıran İtalyan havayolu şirketi Alitalia’nın çalışanları Roma'da protesto düzenledi. Hem havayolu şirketinin kapanmasını... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T11:45+0300

2021-10-21T11:45+0300

2021-10-21T11:57+0300

dünya

italya

protesto

alitalia

uçuş görevlisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050035387_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7f97acf7c456d7369b948f069d6458dd.jpg

Roma'daki Capitol Tepesi’nde yaklaşık 50 Alitalia çalışanı protesto düzenledi. Havayolu şirketinin kapanmasını ve yeni kurulan ITA'ya daha düşük ücretle işçi alımı yapılmasına tepki gösteren çalışanlar, uçuş üniformalarını çıkararak "Biz Alitalia'yız" diye bağırdı. 14 Ekim’de son uçuşunu gerçekleştiren Alitalia’nın ardından kurulan yeni havayolu şirketi ITA, yaklaşık 10 bin çalışanın 3 bininden daha azını işe almış, alınan çalışanların da maaşlarını indirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211004/ukraynanin-dusuk-fiyatli-havayolu-skyup-uniformalarinda-etek-ve-topuklu-zorunlulugunu-kaldirdi-1049500658.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, protesto, alitalia, uçuş görevlisi