https://tr.sputniknews.com/20211021/anayasa-mahkemesinden-gezi-parki-karari-1050030386.html

Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T07:27+0300

2021-10-21T07:27+0300

2021-10-21T07:32+0300

politika

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

anayasa mahkemesi (aym)

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Yüksek Mahkeme şu hükmü açıkladı:1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

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gezi parkı, gezi parkı eylemleri, anayasa mahkemesi (aym)