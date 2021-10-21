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Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı kararı
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T07:27+0300
2021-10-21T07:32+0300
politika
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
anayasa mahkemesi (aym)
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Yüksek Mahkeme şu hükmü açıkladı:1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
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gezi parkı, gezi parkı eylemleri, anayasa mahkemesi (aym)

Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı kararı

07:27 21.10.2021 (güncellendi: 07:32 21.10.2021)
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuruyu karara bağladı.
Yüksek Mahkeme şu hükmü açıkladı:
1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
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