Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211021/ankara-istanbul-yht-hattinda-yeni-duzenleme-1050040049.html
Ankara-İstanbul YHT hattında yeni düzenleme
Ankara-İstanbul YHT hattında yeni düzenleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere (YHT) artan talebi karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul arasında... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T13:16+0300
2021-10-21T13:16+0300
türkiye
sefer
tren
düzenleme
hızlı tren
yht
yüksek hızlı tren (yht)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/38/1041403824_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_a5a38ef96fc7a7988d3047e36e06fa90.jpg
TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Genel Müdürlük tarafından cuma, cumartesi ve pazar günleri, artan yolcu talebi doğrultusunda ilave YHT'ler işletilecek.Açılışından bu yana 59 milyon yolcunun kullandığı YHT'lerde günlük ortalama 10 bin yolcu taşınırken, bunun yarıdan fazlası Ankara-İstanbul arasında seyahat ediyor.Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında günlük toplam 40 sefer yapılıyor ve özellikle hafta sonlarında seyahat talepleri düzenli artıyor.Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim Cuma günü başlamak üzere cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferi konulacak. Söz konusu seferlerle günlük 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.İlave seferlerde trenler, Ankara'dan saat 09.35'te kalkıp İstanbul/Söğütlüçeşme'ye saat 14.15'te varacak, İstanbul/Söğütlüçeşme'den saat 15.25'te kalkıp, Ankara'ya saat 20.24'te ulaşacak.Öte yandan 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında aynı saatlerde hareket edecek ilave YHT'ler işletilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/38/1041403824_48:0:952:678_1920x0_80_0_0_bdbc90c43751ac3c8242c6b6493c352a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sefer, tren, düzenleme, hızlı tren, yht, yüksek hızlı tren (yht)

Ankara-İstanbul YHT hattında yeni düzenleme

13:16 21.10.2021
© AAYüksek Hızlı Tren, YHT
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere (YHT) artan talebi karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı birer ilave sefer düzenlenecek. Böylece 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanmış olacak.
TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Genel Müdürlük tarafından cuma, cumartesi ve pazar günleri, artan yolcu talebi doğrultusunda ilave YHT'ler işletilecek.
Açılışından bu yana 59 milyon yolcunun kullandığı YHT'lerde günlük ortalama 10 bin yolcu taşınırken, bunun yarıdan fazlası Ankara-İstanbul arasında seyahat ediyor.
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında günlük toplam 40 sefer yapılıyor ve özellikle hafta sonlarında seyahat talepleri düzenli artıyor.
Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim Cuma günü başlamak üzere cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferi konulacak. Söz konusu seferlerle günlük 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.
İlave seferlerde trenler, Ankara'dan saat 09.35'te kalkıp İstanbul/Söğütlüçeşme'ye saat 14.15'te varacak, İstanbul/Söğütlüçeşme'den saat 15.25'te kalkıp, Ankara'ya saat 20.24'te ulaşacak.
Öte yandan 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında aynı saatlerde hareket edecek ilave YHT'ler işletilecek.
400000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:19Mossad casuslarına MİT operasyonu iddiası
13:16Ankara-İstanbul YHT hattında yeni düzenleme
13:10Kuzey Kore: ABD ve BMGK zaman ayarlı bombayla oynuyor
13:00Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız
13:00RTÜK'ten güncelleme: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?
12:54İşçi ve Emekçi Mitingi: 24 Ekim’de emekten yana olan herkesi davet ediyoruz
12:48Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya Squid Game yanıtı: 'Oyun iptal'
12:44NATO: Afganistan'da işlerin nerede yürümediği hem de nerede yürüdüğüne yoğunlaşacağız
12:43Tarihi Yeraltı Camii yanına otel yapılacak
12:41Moskova’da pandemi nedeniyle yeni tedbirler: 10 gün izin
12:32Cinayet şüphelilerini, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
12:31DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
12:25FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti
12:21Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
12:11Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu
12:02İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
11:49Belgeler sızdı: BM'nin kritik önemdeki iklim krizi raporunu değiştirmek için hükümetler taarruzda
11:47Fatih Altaylı: Diyar-ı Bekir'in fatihlerine karantina gelecek mi?
11:45Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi
11:43Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti