https://tr.sputniknews.com/20211021/aralarinda-hdp-ilce-baskanlarinin-da-bulundugu-17-kisiye-gozalti-1050031914.html

Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişiye gözaltı

Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişiye gözaltı

İzmir’de aralarında HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T09:58+0300

2021-10-21T09:58+0300

2021-10-21T09:58+0300

türkiye

izmir

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gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, tahkikat işlemleri için İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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izmir, hdp, gözaltı