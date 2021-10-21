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https://tr.sputniknews.com/20211021/arap-parlamentosu-macrona-tepki-gosterdi-fransa-cezayirin-egemenligine-saygi-duymalidir-1050032186.html
Arap Parlamentosu, Macron'a tepki gösterdi: Fransa, Cezayir'in egemenliğine saygı duymalıdır
Arap Parlamentosu, Macron'a tepki gösterdi: Fransa, Cezayir'in egemenliğine saygı duymalıdır
Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir’e yönelik açıklamalarını kınayarak, bunların 'sorumsuz ve kabul edilemez' olduğunu bildirdi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T10:00+0300
2021-10-21T10:00+0300
dünya
fransa
cezayir
emmanuel macron
arap parlamentosu
abdulmecid tebbun
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Arap Parlamentosu, yaptığı açıklamada, Cezayir'i ve geçmişini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.Macron'un açıklamalarını 'sorumsuz ve kabul edilemez' olarak nitelendiren Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı'nı kuvvetli bir şekilde kınadığını duyurdu.Açıklamada, "Arap Parlamentosu, Cezayir ve liderliğinin kimliği, tarihi mirası ve milyonlarca şahidinin kanlarıyla yazılmış kazanımlarına dokunacak her türlü suistimale karşı Cezayir’in yanındadır.” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Cezayir devletinin egemenliğine saygı duyulması ve iç işlerine müdahale edilmemesi noktasında çağrıda bulunuldu.Macron'un Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti.Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiğinin vurgulandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211011/cezayir-paris-buyukelcimizin-gorevine-donmesi-icin-fransanin-egemenligimize-saygi-duymasi-sart-1049698115.html
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fransa, cezayir, emmanuel macron, arap parlamentosu, abdulmecid tebbun

Arap Parlamentosu, Macron'a tepki gösterdi: Fransa, Cezayir'in egemenliğine saygı duymalıdır

10:00 21.10.2021
© REUTERS / Michel EulerFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Michel Euler
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Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir’e yönelik açıklamalarını kınayarak, bunların 'sorumsuz ve kabul edilemez' olduğunu bildirdi.
Arap Parlamentosu, yaptığı açıklamada, Cezayir'i ve geçmişini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.
Macron'un açıklamalarını 'sorumsuz ve kabul edilemez' olarak nitelendiren Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı'nı kuvvetli bir şekilde kınadığını duyurdu.
Açıklamada, "Arap Parlamentosu, Cezayir ve liderliğinin kimliği, tarihi mirası ve milyonlarca şahidinin kanlarıyla yazılmış kazanımlarına dokunacak her türlü suistimale karşı Cezayir’in yanındadır.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Cezayir devletinin egemenliğine saygı duyulması ve iç işlerine müdahale edilmemesi noktasında çağrıda bulunuldu.

Macron'un Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.
Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti.
Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiğinin vurgulandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
DÜNYA
Cezayir: Paris Büyükelçimizin görevine dönmesi için, Fransa'nın egemenliğimize saygı duyması şart
11 Ekim, 05:55
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