'Pfizer aşısının üçüncü dozu yüzde 95.6 oranında etkili'

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile birlikte mRNA teknolojisi kullanarak geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun yüzde 95.6 oranında etkili olduğu bildirildi.Pfizer'dan yapılan açıklamada, '16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla' yapılan üçüncü klinik denemenin 'Delta'nın yaygın varyant olduğu bir dönemde hastalığa karşı yüzde 95.6'lık etkinlik gösterdiği' belirtildi.Araştırmaya katılan gönüllülerin ortalama olarak ikinci dozdan 11 ay sonra aşı oldukları bilgisi paylaşıldı.Katılımcıların yaş ortalamasının ise 53 olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca yaklaşık 3'te 1'inin de 65 yaşın üzerinde olduğu kaydedildi.Açıklamada, yapılan denemenin ön sonuçlarına göre, 2 doz aşı ve takviye üçüncü doz alanlarla, 2 doz aşı ve plasebo aşı olanların karşılaştırıldığı ifade edildi.
İlaç şirketi Pfizer, biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etkili olduğunu duyurdu.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile birlikte mRNA teknolojisi kullanarak geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun yüzde 95.6 oranında etkili olduğu bildirildi.
Pfizer'dan yapılan açıklamada, '16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla' yapılan üçüncü klinik denemenin 'Delta'nın yaygın varyant olduğu bir dönemde hastalığa karşı yüzde 95.6'lık etkinlik gösterdiği' belirtildi.
Araştırmaya katılan gönüllülerin ortalama olarak ikinci dozdan 11 ay sonra aşı oldukları bilgisi paylaşıldı.
Katılımcıların yaş ortalamasının ise 53 olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca yaklaşık 3'te 1'inin de 65 yaşın üzerinde olduğu kaydedildi.
Açıklamada, yapılan denemenin ön sonuçlarına göre, 2 doz aşı ve takviye üçüncü doz alanlarla, 2 doz aşı ve plasebo aşı olanların karşılaştırıldığı ifade edildi.