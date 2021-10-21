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SON DAKİKA | Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak
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Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak
Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak
Avrupa İlaç Ajansı' (EMA), 'Molnupiravir' adındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını önümüzdeki hafta değerlendirmeye alacağını duyurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:47+0300
2021-10-21T14:48+0300
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252
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avrupa ilaç ajansı

Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak

14:47 21.10.2021 (güncellendi: 14:48 21.10.2021)
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Avrupa İlaç Ajansı' (EMA), 'Molnupiravir' adındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını önümüzdeki hafta değerlendirmeye alacağını duyurdu.
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