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KORONAVİRÜS
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Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak
Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak
Avrupa İlaç Ajansı' (EMA), 'Molnupiravir' adındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını önümüzdeki hafta değerlendirmeye alacağını duyurdu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:47+0300
2021-10-21T14:47+0300
2021-10-21T14:48+0300
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avrupa ilaç ajansı
Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak
14:47 21.10.2021 (güncellendi: 14:48 21.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Avrupa İlaç Ajansı' (EMA), 'Molnupiravir' adındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını önümüzdeki hafta değerlendirmeye alacağını duyurdu.