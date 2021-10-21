https://tr.sputniknews.com/20211021/bati-ve-dogunun-mucadele-sahasi-afrikada-turkiyenin-hedefleri-neler-1050047876.html

Batı ve Doğu’nun mücadele sahası Afrika’da, Türkiye’nin hedefleri neler?

Batı ve Doğu’nun mücadele sahası Afrika’da, Türkiye’nin hedefleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaret ile Türkiye’nin Afrika’daki faaliyetleri yeniden tartışılmaya başlandı. ABD-Fransa... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T15:42+0300

2021-10-21T15:42+0300

2021-10-21T15:42+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye’ye dönüş yaptı. Bu ziyarette ticari ve askeri konularda birçok görüşmeler yapıldı ve çeşitli anlaşmalara imzalar atıldı.Rakamlara bakıldığında Türkiye’nin Afrika’daki artan işbirliği de görülüyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un verdiği bilgilere göre; 2003'te Türkiye-Afrika ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyelerindeyken 2020'ye gelindiğinde bu rakam 25,3 milyar dolara ulaştı. Aynı şekilde 2003’te Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2 milyar dolarken 2020’de ise 15 milyar dolara çıktı. İthalat ise 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseldi.Öte yandan Afrika'daki yatırımlarının piyasa değeri 6 milyar doları aşarken Türk müteahhitlerin kıta genelinde üstlendikleri projelerin büyüklüğü ise kümülatif olarak 77 milyar doları geçti.Türk Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan verilere göre ise Türkiye’nin Afrika’da 2002 yılında 12 Büyükelçiliği varken 2021’de bu sayı 43’e yükseldi. Diğer yandan 2008 yılının başında 10 olan Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı da 2021 yılında 37’ye çıktı.Hem ekonomik hem de diplomatik olarak Afrika’da varlığını güçlendiren Türkiye, kıtanın eğitim ve toplumsal açından kalkınması için de destek veriyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin 1992 yılından günümüze kadar 14.000’den fazla Afrikalı öğrenciye lisans, lisansüstü ve doktora bursu verdiği belirtiliyor.Bunların yanı sıra Türkiye’nin Afrika’da; Somali, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde askeri varlığı bulunuyor. Öte yandan Sudan’daki Sevakin Adası’nın 99 yıllığına Türkiye’nin kullanımına verildiği ve Türkiye’nin Cibuti’de de bir üs hazırlığı olduğu biliniyor. Aynı zamanda Türk savunma sanayisi çeşitli Afrika ülkelerine zırhlı kara aracı ağırlıklı olmak üzere ihracat da gerçekleştiriyor. Birkaç Afrika ülkesinin Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) talep ettiği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında medyaya yansıdı. Halihazırda Kuzey Afrika ülkesi Tunus, Türkiye’den Anka-S SİHA satın aldı. Fas’a ise ilk Bayraktar TB2 SİHA’nın teslim edildiği iddia ediliyor ancak bu konuda henüz teyit edilmiş bir bilgi yok.‘Türkiye’nin varlığı Afrika devletleri için bir fırsat sunuyor’Tarihte birçok büyük gücün Afrika üzerinde hegemonya kurmak için mücadele ettiğini belirten Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mürsel Bayram, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, “Bugün de birçok devlet Afrika’da yer etmeye çalışıyor” dedi ve şunları ekledi:‘Fransa, Türkiye’den tehdit algılıyor’Türkiye’nin Afrika’daki faaliyetleri Fransa ile de bir çekişmeye dönüşüyor. Doç. Dr. Bayram, bu konuda, “Fransa, Türkiye’nin Afrika’daki varlığıyla bir takıntı düzeyinde ilgileniyor” yorumunda bulunarak şöyle devam etti:‘Türkiye’nin jeopolitik hedefleri var’Peki, Türkiye’nin Afrika’da kurduğu ilişkilerde hedefi nedir? Doç. Dr. Bayram, bu konuya dair ise şunları söyledi:

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