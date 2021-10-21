https://tr.sputniknews.com/20211021/bayern-munih-baskani-hainer-fifanin-2-yilda-bir-dunya-kupasi-duzenleme-fikrini-reddetti-1050048772.html

Bayern Münih Başkanı Hainer, FIFA Başkanı'nın 2 yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrini reddetti

Bayern Münih Başkanı Hainer, FIFA Başkanı'nın 2 yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrini reddetti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in başkanı Herbert Hainer, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın 2 yılda bir... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T16:15+0300

2021-10-21T16:15+0300

2021-10-21T16:20+0300

spor

almanya

fifa başkanı gianni infantino

bundesliga

teklif

başkan

dünya kupası

bayern münih

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Bayern Münih Başkanı Hainer, Alman dergisi Kicker'a açıklamalarda bulundu.Hainer, FIFA'nın her 4 yılda bir gerçekleşen Dünya Kupası finallerinin mevcut programını değiştirmemesi gerektiğini belirterek, "Fikir bence mantıklı değil. Biz FC Bayern olarak buna açıkça karşıyız. Dünyanın her yerinden taraftarlar organizasyonun 4 yılda bir gerçekleştirilmesinden memnun" dedi.Bayern Başkanı, "Oyuncular, koçlar, kulüplerde sorumluluk taşıyan herkes çok fazla maçın yer aldığı programlarda oldukça yoruluyor. Ve şimdi Dünya Kupası'nın ritmi yeniden artırılacak mı? Bu hiç mantıklı değil" açıklamasında bulundu."Dünya Kupası'nın mevcut aralığı on yıllardır kendini kanıtladı" diyen Hainer, "Oyuncuların sağlığını düşünmek zorundayız" diye ekledi.FIFA'yı sadece finansal faydaları düşünmemeye çağıran Hainer, "Tabii ki, bu fikir aynı zamanda ek gelir elde etmekle ilgili ve profesyonel sporda para önemli bir rol oynuyor. Ancak finansal çıkarlar uğruna futbolu asla feda etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.Bayern Başkanı ayrıca, turnuva aralığı 4 yıldan 2 yıla indirilirse kadın turnuvalarına daha az ilgi gösterileceğini de düşünüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211021/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-39-siraya-yukseldi-1050042732.html

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almanya, fifa başkanı gianni infantino, bundesliga, teklif, başkan, dünya kupası, bayern münih