Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Julian Nagelsmann ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben.
Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.