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Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:16+0300
2021-10-21T14:17+0300
spor
teknik direktör
bayern münih
koronavirüs
kovid-19
julian nagelsmann
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Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.
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teknik direktör, bayern münih, koronavirüs, kovid-19, julian nagelsmann

Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı

14:16 21.10.2021 (güncellendi: 14:17 21.10.2021)
© AABayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.
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