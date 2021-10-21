https://tr.sputniknews.com/20211021/besiktas-galatasaray-derbisinin-biletleri-yarin-satisa-cikacak-1050051730.html

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:08+0300

2021-10-21T17:08+0300

2021-10-21T17:09+0300

spor

galatasaray

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bilet

derbi

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satış

beşiktaş vodafone park

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, yarın saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211021/besiktas-galatasaray-derbisinin-biletleri-yarin-satisa-cikacak-1050051730.html

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