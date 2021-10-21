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Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti
Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti
Yapılan bir araştırma, Vikinglerin Amerika kıtasında bundan tam 1000 yıl önce ve Kaşif Columbus'tan 500 yıl önce geldiğini gösterdi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T11:43+0300
2021-10-21T11:44+0300
yaşam
viking
amerika
keşif
ağaç
araştırma
odun
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Yeni bir araştırmaya göre milattan sonra 1021 yılı, Avrupalıların Amerika kıtasına geldiği en erken tarih.Kaşif Christopher Columbus, 1492'de Amerika'ya ulaşan ilk Avrupalı olarak uzun süredir itibar görüyor.Ancak tarihçiler, İskandinavyalı maceracıların yaklaşık 500 yıl önce oraya ondan önce ulaştığını öne sürüyor.İzlandalı bir kaşif olan ve Kızıl Erik'in üç oğlundan ikincisi olan Leif Erikson'ın Kuzey Amerika'yı ilk ziyaret eden kişi olduğuna inanılıyor.Kesin tarih 1021Şimdi uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından yürütülen bir araştırma, kesin tarihin 1021 yılı olarak belirlendiğini belirtiyor.Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, Vikingler tarafından Kanada'nın Newfoundland kentinde bulunan L'Anse aux Meadows'ta Vikingler tarafından tam tarih olarak 1021 yılında odun kesildiğini kaydediyor.Çalışma, 3 farklı ağaçtan alınan 3 parça odunun hepsinde arkeolojik olarak Vikinglere ait izler tespit etti.Her bir tahta parçası, yerliler tarafından kullanılmayan metalden yapılmış kesici aletlerle kesilmiş ve doğranmıştı.Güneş fırtınası ve ağaç halkalarıKesin tarih, milattan sonra 992'den sonra ağaç halkalarında ayrı bir radyokarbon sinyali üreten büyük bir güneş fırtınasının meydana gelmiş olmasıyla tespit edilebildi.Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden araştırma direktörü Doç. Michael Dee, konuya ilişkin "MS 992 ile 993 yılları arasında radyokarbon üretiminde meydana gelen belirgin artış, dünyanın her yerinden ağaç halkalarının olduğu arşivlerde tespit edildi" ifadelerini kullandı.Araştırmanın birinci yazarı, Groningen Üniversitesi'nden Dr, Margot Kuitems ise, "Güneş fırtınasından gelen sinyali bulmak ve ağaç kabuğundan gelen 29 büyüme halkası, kesme faaliyetinin MS 1021 yılında gerçekleştiği neticesinde varmamızı sağladı" dedi.Araştırmacılar, Vikinglerin Amerika'ya yaptığı seferlerin sayısının ve Atlantik'te ne kadar süre kaldıklarının bilinmediğini söylüyor.Mevcut veriler, Vikinglerin Amerika macerasının kısa süreli olduğuna işaret ediyor.Diğer yandan L'Anse aux Meadows'tan elde edilen botanik bulgular, Vikinglerin Newfoundland'ın daha güneyindeki toprakları keşfettiğini de doğruladı.Dr. Kutiems, "MS 1021, Avrupa'nın Amerika'daki varlığının bilimsel olarak kanıtlanabileceği en erken yıl" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20181005/isvec-saga-vanecek-tanno-golde-kilic-buldu-1035545566.html
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viking, amerika, keşif, ağaç, araştırma, odun

Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti

11:43 21.10.2021 (güncellendi: 11:44 21.10.2021)
© REUTERS / Shaun BestVikingler
Vikingler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Shaun Best
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Yapılan bir araştırma, Vikinglerin Amerika kıtasında bundan tam 1000 yıl önce ve Kaşif Columbus'tan 500 yıl önce geldiğini gösterdi.
Yeni bir araştırmaya göre milattan sonra 1021 yılı, Avrupalıların Amerika kıtasına geldiği en erken tarih.
Kaşif Christopher Columbus, 1492'de Amerika'ya ulaşan ilk Avrupalı olarak uzun süredir itibar görüyor.
Ancak tarihçiler, İskandinavyalı maceracıların yaklaşık 500 yıl önce oraya ondan önce ulaştığını öne sürüyor.
İzlandalı bir kaşif olan ve Kızıl Erik'in üç oğlundan ikincisi olan Leif Erikson'ın Kuzey Amerika'yı ilk ziyaret eden kişi olduğuna inanılıyor.

Kesin tarih 1021

Şimdi uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından yürütülen bir araştırma, kesin tarihin 1021 yılı olarak belirlendiğini belirtiyor.
Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, Vikingler tarafından Kanada'nın Newfoundland kentinde bulunan L'Anse aux Meadows'ta Vikingler tarafından tam tarih olarak 1021 yılında odun kesildiğini kaydediyor.
Çalışma, 3 farklı ağaçtan alınan 3 parça odunun hepsinde arkeolojik olarak Vikinglere ait izler tespit etti.
Her bir tahta parçası, yerliler tarafından kullanılmayan metalden yapılmış kesici aletlerle kesilmiş ve doğranmıştı.

Güneş fırtınası ve ağaç halkaları

Kesin tarih, milattan sonra 992'den sonra ağaç halkalarında ayrı bir radyokarbon sinyali üreten büyük bir güneş fırtınasının meydana gelmiş olmasıyla tespit edilebildi.
Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden araştırma direktörü Doç. Michael Dee, konuya ilişkin "MS 992 ile 993 yılları arasında radyokarbon üretiminde meydana gelen belirgin artış, dünyanın her yerinden ağaç halkalarının olduğu arşivlerde tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Araştırmanın birinci yazarı, Groningen Üniversitesi'nden Dr, Margot Kuitems ise, "Güneş fırtınasından gelen sinyali bulmak ve ağaç kabuğundan gelen 29 büyüme halkası, kesme faaliyetinin MS 1021 yılında gerçekleştiği neticesinde varmamızı sağladı" dedi.
Araştırmacılar, Vikinglerin Amerika'ya yaptığı seferlerin sayısının ve Atlantik'te ne kadar süre kaldıklarının bilinmediğini söylüyor.
Mevcut veriler, Vikinglerin Amerika macerasının kısa süreli olduğuna işaret ediyor.
Diğer yandan L'Anse aux Meadows'tan elde edilen botanik bulgular, Vikinglerin Newfoundland'ın daha güneyindeki toprakları keşfettiğini de doğruladı.
Dr. Kutiems, "MS 1021, Avrupa'nın Amerika'daki varlığının bilimsel olarak kanıtlanabileceği en erken yıl" diye konuştu.
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