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https://tr.sputniknews.com/20211021/binaya-tirmanip-40-bin-liralik-kablo-caldilar--1050064792.html
Binaya tırmanıp 40 bin liralık kablo çaldılar
Binaya tırmanıp 40 bin liralık kablo çaldılar
Elazığ'da bir iş yerinin penceresine tırmanan hırsızlar 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T23:04+0300
2021-10-21T23:04+0300
2021-10-21T23:10+0300
yaşam
hırsız
kablo
bakır
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bulunan küçük sanayi sitesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir iş yerinin penceresinden girerek 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çaldıkları bakır kabloyu iş yerinden dışarı çıkaran hırsızlar, daha sonra gözden kayboldu. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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hırsız, kablo, bakır
Binaya tırmanıp 40 bin liralık kablo çaldılar 23:04 21.10.2021 (güncellendi: 23:10 21.10.2021)
Elazığ'da bir iş yerinin penceresine tırmanan hırsızlar 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bulunan küçük sanayi sitesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir iş yerinin penceresinden girerek
40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çaldıkları
bakır kabloyu iş yerinden dışarı çıkaran hırsızlar, daha sonra gözden kayboldu.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.