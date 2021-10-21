https://tr.sputniknews.com/20211021/binaya-tirmanip-40-bin-liralik-kablo-caldilar--1050064792.html

Binaya tırmanıp 40 bin liralık kablo çaldılar

Binaya tırmanıp 40 bin liralık kablo çaldılar

Elazığ'da bir iş yerinin penceresine tırmanan hırsızlar 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

hırsız

kablo

bakır

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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bulunan küçük sanayi sitesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir iş yerinin penceresinden girerek 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çaldıkları bakır kabloyu iş yerinden dışarı çıkaran hırsızlar, daha sonra gözden kayboldu. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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hırsız, kablo, bakır