Bloomberg: Rus hackerlar, ABD’li bir medya holdingine saldırdı

Bloomberg’e konuşan iki kaynak, siber saldırı girişiminin, şirketin bazı faaliyet alanlarında aksamalara yol açtığı ve veri hırsızlığıyla sonuçlandığını bildirdi.Haberde, “Sinclair’e saldıran hackerler, WastedLocker olarak bilinen fidye yazılımının bir türü olan Macaw adlı kötü amaçlı yazılımı kullandı. Macaw ve WastedLocker, Evil Corp. tarafından geliştirildi” ifadesine yer verildi.Bloomberg, Evil Corp.’u “en kötü şöhretli Rus siber çetelerden biri” olarak nitelendirdi.ABD Maliye Bakanlığı, 2019’da bu hacker grubuna karşı yaptırım uygulamıştı.
Bloomberg, ABD’li medya holdingi Sinclair Broadcast Group’un, Rusya merkezli olduğu iddia edilen bir suç grubunun geliştirdiği fidye yazılı saldırısına uğradığını belirtti.
Bloomberg’e konuşan iki kaynak, siber saldırı girişiminin, şirketin bazı faaliyet alanlarında aksamalara yol açtığı ve veri hırsızlığıyla sonuçlandığını bildirdi.
Haberde, “Sinclair’e saldıran hackerler, WastedLocker olarak bilinen fidye yazılımının bir türü olan Macaw adlı kötü amaçlı yazılımı kullandı. Macaw ve WastedLocker, Evil Corp. tarafından geliştirildi” ifadesine yer verildi.
Bloomberg, Evil Corp.’u “en kötü şöhretli Rus siber çetelerden biri” olarak nitelendirdi.
ABD Maliye Bakanlığı, 2019’da bu hacker grubuna karşı yaptırım uygulamıştı.