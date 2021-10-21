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https://tr.sputniknews.com/20211021/bloomberg-rus-hackerlar-abdli-bir-medya-holdingine-saldirdi-1050029480.html
Bloomberg: Rus hackerlar, ABD’li bir medya holdingine saldırdı
Bloomberg: Rus hackerlar, ABD’li bir medya holdingine saldırdı
Bloomberg, ABD’li medya holdingi Sinclair Broadcast Group’un, Rusya merkezli olduğu iddia edilen bir suç grubunun geliştirdiği fidye yazılı saldırısına... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T05:35+0300
2021-10-21T05:35+0300
dünya
abd
rusya
bloomberg
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Bloomberg’e konuşan iki kaynak, siber saldırı girişiminin, şirketin bazı faaliyet alanlarında aksamalara yol açtığı ve veri hırsızlığıyla sonuçlandığını bildirdi.Haberde, “Sinclair’e saldıran hackerler, WastedLocker olarak bilinen fidye yazılımının bir türü olan Macaw adlı kötü amaçlı yazılımı kullandı. Macaw ve WastedLocker, Evil Corp. tarafından geliştirildi” ifadesine yer verildi.Bloomberg, Evil Corp.’u “en kötü şöhretli Rus siber çetelerden biri” olarak nitelendirdi.ABD Maliye Bakanlığı, 2019’da bu hacker grubuna karşı yaptırım uygulamıştı.
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abd, rusya, bloomberg, hacker

Bloomberg: Rus hackerlar, ABD’li bir medya holdingine saldırdı

05:35 21.10.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Fotoğraf bankasına girLines with digits on computer and laptop screens
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Bloomberg, ABD’li medya holdingi Sinclair Broadcast Group’un, Rusya merkezli olduğu iddia edilen bir suç grubunun geliştirdiği fidye yazılı saldırısına uğradığını belirtti.
Bloomberg’e konuşan iki kaynak, siber saldırı girişiminin, şirketin bazı faaliyet alanlarında aksamalara yol açtığı ve veri hırsızlığıyla sonuçlandığını bildirdi.
Haberde, “Sinclair’e saldıran hackerler, WastedLocker olarak bilinen fidye yazılımının bir türü olan Macaw adlı kötü amaçlı yazılımı kullandı. Macaw ve WastedLocker, Evil Corp. tarafından geliştirildi” ifadesine yer verildi.
Bloomberg, Evil Corp.’u “en kötü şöhretli Rus siber çetelerden biri” olarak nitelendirdi.
ABD Maliye Bakanlığı, 2019’da bu hacker grubuna karşı yaptırım uygulamıştı.
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