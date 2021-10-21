https://tr.sputniknews.com/20211021/burak-yilmazdan-sampiyonlar-liginde-ofsayt-rekoru-1050051503.html

Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde ofsayt rekoru

Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde ofsayt rekoru

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Lille'in Sevilla ile 0-0 berabere kaldığı maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz ofsayt rekoru kırdı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:06+0300

2021-10-21T17:06+0300

2021-10-21T17:07+0300

burak yılmaz

spor

lille

uefa şampiyonlar ligi

rekor

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UEFA Şampiyonlar Lig G Grubu üçüncü maçında Fransız temsilcisi Lille evinde İspanyol temsilcisi Sevilla’yı konuk etti.Fransa’da oynanan maçta milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, mücadele Devler Ligi’nde gecenin gol atılmayan tek maçı oldu.Pierre-Mauroy Stadı’nda oynanan ve 0-0’lık eşitlikle tamamlanan mücadelede istekli görüntüsüyle dikkat çeken Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin ofsayt rekorunu kırdı. Sevilla defansını aşmak için maç boyunca savunma arkasına koşular yapan tecrübeli golcü birçok pozisyonda ofsaytta kaldı.'Çevresinde ona destek olacak birini bulamadı'Milliyet'in aktardığına göre, Fransız basını Burak Yılmaz’ın dün geceki performansına 10 üzerinden 5.5 puan verirken, ”Burak Yılmaz dün akşam oldukça etkili bir oyun sergiledi. Mücadelen hiç çekinmedi fakat ne yazık ki çevresinde ona destek olacak birini bulamadı” ifadelerini kullandı.Le Parisine gazetesi ise Lille-Sevilla maçının haberinde Burak Yılmaz’ın toplamda 10 kez ofsayt pozisyonunda yakalandığını ve bu anlamda bir rekor kırdığının altını çizdi:Bu sonuçla Lille, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki 3. maçında 2. beraberliğini alarak 2 puana yükselirken Sevilla ise puanını 3’e çıkardı. Aynı takımda forma giyen Yusuf Yazıcı ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

https://tr.sputniknews.com/20210907/lillede-agustos-ayinin-futbolcusu-burak-yilmaz-kral-1048684757.html

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