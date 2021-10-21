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Canlı haber bülteninde cinsel içerikli görüntüler ekrana yansıdı
Canlı haber bülteninde cinsel içerikli görüntüler ekrana yansıdı
ABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalı canlı yayında bir skandala imza attı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda cinsel... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T02:24+0300
2021-10-21T02:24+0300
yaşam
abd
televizyon
canlı yayın
haber
cinsel içerikli görüntü
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ABD'nin Washington merkezli bir televizyon kanalında hava durumunu anlatan bir sunucunun arka planında cinsel içerikli film ekranlara yansıdı. Olaya ilişkin paylaşılan videolarda, sunucuların durumdan habersiz oldukları görülüyor.Cinsel içerikli görüntünün ekrana yansıdığı sırada bülten sunucusunun meteorolog Michelle Boss'a, sıcaklıkların ne kadar süreceğini sorduğu duyuluyor. Boss'un da hafta başına kadar süreceğini tahmin ediyoruz yanıtını verdiği ekrana yansıyor.Kanal yönetimi özür dilediAncak bu rahatsız edici görüntüler izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu skandal hakkında kanala birçok şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.Görüntülerin nasıl ekrana yansıdığının bir siber saldırı mı yoksa stüdyoya erişimi olan birinin mi yaptığı henüz netlik kazanmadı.Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar sorumlu kimsenin bulunmadığını söyledi.
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abd, televizyon, canlı yayın, haber, cinsel içerikli görüntü

Canlı haber bülteninde cinsel içerikli görüntüler ekrana yansıdı

02:24 21.10.2021
© DHAABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalı canlı yayında bir skandala imza attı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda cinsel içerikli film görüntüsü ekrana yansıdı.
ABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalı canlı yayında bir skandala imza attı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda cinsel içerikli film görüntüsü ekrana yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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ABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalı canlı yayında bir skandala imza attı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda cinsel içerikli film görüntüsü ekrana yansıdı.
ABD'nin Washington merkezli bir televizyon kanalında hava durumunu anlatan bir sunucunun arka planında cinsel içerikli film ekranlara yansıdı. Olaya ilişkin paylaşılan videolarda, sunucuların durumdan habersiz oldukları görülüyor.
Cinsel içerikli görüntünün ekrana yansıdığı sırada bülten sunucusunun meteorolog Michelle Boss'a, sıcaklıkların ne kadar süreceğini sorduğu duyuluyor. Boss'un da hafta başına kadar süreceğini tahmin ediyoruz yanıtını verdiği ekrana yansıyor.

Kanal yönetimi özür diledi

Ancak bu rahatsız edici görüntüler izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu skandal hakkında kanala birçok şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.
Görüntülerin nasıl ekrana yansıdığının bir siber saldırı mı yoksa stüdyoya erişimi olan birinin mi yaptığı henüz netlik kazanmadı.
Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar sorumlu kimsenin bulunmadığını söyledi.
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