CHP'li Çakırözer: Brunson'u bir telefonla bırakanlar, bağımsız yargı diyor

“ABD Başkanı Trump arayınca Rahip Brunson’u apar topar bırakıp özel uçakla gönderenler, Alman Başbakanı Merkel arayınca gazeteci Deniz Yücel’i bırakanlar bugün çıkmış bağımsız yargı diyebiliyor. Kendi iktidarlarında AİHM kararlarını Anayasanın üstüne koyan ‘AİHM kararları tüm mahkemelerimizi bağlar yasası’ çıkaranlar şimdi AİHM kararlarını uygulamıyor. Kendi mağduriyetleri için, AİHM yolunu kullananlar şimdi AİHM kararlarını uygulayın diyenlere de haddini bil diyorlar. Tamam yabancılar iç işlerimize karışmasın o zaman biz de ülkemizde hukukun üstünlüğünü hakim kılalım. Kavala davasındaki hukuksuzlukları, hak ihlallerini bitirelim. Hakkındaki AİHM kararına uyarak bir an önce özgürlüğüne kavuşturalım.”