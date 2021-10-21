https://tr.sputniknews.com/20211021/chpli-oztunc-dolarin-yukselmesiyle-vatandas-fakirlesiyor-akpliler-zenginlesiyor-1050066123.html

CHP'li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP'liler zenginleşiyor

CHP'li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP'liler zenginleşiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Merkez Bankası’nın faiz indirme kararına ilişkin, “Doların yükselmesi vatandaşı fakirleştiriyor, AK Partilileri... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T23:35+0300

2021-10-21T23:35+0300

2021-10-21T23:36+0300

politika

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faiz indirimi

merkez bankası

ali öztunç

dolar/tl

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ANKA'nın haberine göre Ali Öztunç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 200 baz puan indirimi ile faizi yüzde 16’ya indirme kararını değerlendirdi.'Maalesef fireni patlamış kamyon gibi gidiyoruz'Merkez Bankası’nın kararı ile döviz kurunun arttığına dikkat çeken Öztunç, şunları söyledi:'Yönetemiyorlar, istifa etmeleri gerekiyor''TCMB'nin bağımsız olmadığını Mısır’daki sağır sultan bile biliyor'Kararın Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığının göstergesi olduğuna işaret eden Öztunç, “Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığını Mısır’daki sağır sultan bile biliyor. Merkez Bankası bağımsız filan değil. Merkez Bankasına siyaset, hükümet, Cumhurbaşkanı, saray müdahale ediyor… Kars’taki bir şube müdürünün atamasına bile saray karışıyor. Merkez Bankası’nın kararlarına bile saray karışıyor.” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html

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ak parti, chp, türkiye, faiz indirimi, merkez bankası, ali öztunç, dolar/tl