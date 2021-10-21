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https://tr.sputniknews.com/20211021/cinayet-zanlilarini-duvara-yansiyan-golgeleri-ele-verdi-1050060288.html
Cinayet zanlılarını duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
Cinayet zanlılarını duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, darbedildikten iki gün sonra evinde ölü bulunan Uğur Güzel'in katil zanlılarını, güvenlik kameralarına... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T20:48+0300
2021-10-21T20:48+0300
yaşam
ankara
polis
gölge
cinayet
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Ankara'da kendisine adres soran zanlılarca darbedilen 33 yaşındaki Uğur Güzel'den haber alamayan Özlem Gürgen, 18 Ekim'de kardeşinin evine gitti. Çilingir yardımıyla kapıya açıp içeriye giren Gürgen, ağabeyini yerde baygın halde buldu.Vücudunda morluklar bulunduğu görülen Güzel, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Yapılan ilk incelemede, Uğur Güzel'in burnunda darbeye bağlı kırık olduğu ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce yapılan ama müşteki ve zanlılarına ulaşılamayan bir ihbarda darp sonucu yaralanan kişinin Uğur Güzel olabileceğini düşünerek, araştırma başlattı.Bu kapsamda, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bölgede güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.Yüz tanıma sisteminden kimlikleri tespit edildiCaddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yerde bir kişiyi darbeden grubun duvara yansıyan gölgeleri tespit edildi. Duvara yansıyan gölgelerde, bir kişinin kafa darbesiyle yere düşmesi ve yerde tekmelenmesi net olarak görüldü.Gölgeden, saldırganların 4 kişi olduğu belirlendi. Aynı bölgede taksiye binerken güvenlik kamerasına yansıyan 4 kişiden şüphelenen polis, bu kişilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı.Bu arada, Uğur Güzel'in olayın ardından kendi imkanlarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduğu ancak tedaviyi yarım bırakıp, acil servisten ayrıldığı belirlendi.İtiraf ettiler: Küfür ettiği için darbettikOlayın faillerinden oldukları belirlenen Yunus Emre Sözcü (27) ve Ersin Demir (25) ile yanlarında bulunan kız arkadaşları E.K (29) ve N.K. (19) gözaltına alındı.Zanlılardan E.K, polisteki ifadesinde, Uğur Güzel'e otobüs duraklarını sorduğunu, kendisine küfürle karşılık vermesi üzerine Ersin Demir'in, "Sen nasıl konuşuyorsun?" diyerek Güzel'e kafa attığını, Yunus Emre Sözcü'nün de Güzel'i yerde tekmelediğini belirtti.Sözcü ve Demir de Uğur Güzel'i, kız arkadaşlarına küfür ettiği gerekçesiyle darbettiklerini söyleyerek, suçlarını itiraf etti.Zanlılardan E.K. ve N.K, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Sözcü ve Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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ankara, polis, gölge, cinayet

Cinayet zanlılarını duvara yansıyan gölgeleri ele verdi

20:48 21.10.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, darbedildikten iki gün sonra evinde ölü bulunan Uğur Güzel'in katil zanlılarını, güvenlik kameralarına yansıyan gölgelerinden tespit ederek yakaladı.
Ankara'da kendisine adres soran zanlılarca darbedilen 33 yaşındaki Uğur Güzel'den haber alamayan Özlem Gürgen, 18 Ekim'de kardeşinin evine gitti.
Çilingir yardımıyla kapıya açıp içeriye giren Gürgen, ağabeyini yerde baygın halde buldu.
Vücudunda morluklar bulunduğu görülen Güzel, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yapılan ilk incelemede, Uğur Güzel'in burnunda darbeye bağlı kırık olduğu ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce yapılan ama müşteki ve zanlılarına ulaşılamayan bir ihbarda darp sonucu yaralanan kişinin Uğur Güzel olabileceğini düşünerek, araştırma başlattı.
Bu kapsamda, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bölgede güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Yüz tanıma sisteminden kimlikleri tespit edildi

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yerde bir kişiyi darbeden grubun duvara yansıyan gölgeleri tespit edildi. Duvara yansıyan gölgelerde, bir kişinin kafa darbesiyle yere düşmesi ve yerde tekmelenmesi net olarak görüldü.
Gölgeden, saldırganların 4 kişi olduğu belirlendi. Aynı bölgede taksiye binerken güvenlik kamerasına yansıyan 4 kişiden şüphelenen polis, bu kişilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı.
Bu arada, Uğur Güzel'in olayın ardından kendi imkanlarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduğu ancak tedaviyi yarım bırakıp, acil servisten ayrıldığı belirlendi.

İtiraf ettiler: Küfür ettiği için darbettik

Olayın faillerinden oldukları belirlenen Yunus Emre Sözcü (27) ve Ersin Demir (25) ile yanlarında bulunan kız arkadaşları E.K (29) ve N.K. (19) gözaltına alındı.
Zanlılardan E.K, polisteki ifadesinde, Uğur Güzel'e otobüs duraklarını sorduğunu, kendisine küfürle karşılık vermesi üzerine Ersin Demir'in, "Sen nasıl konuşuyorsun?" diyerek Güzel'e kafa attığını, Yunus Emre Sözcü'nün de Güzel'i yerde tekmelediğini belirtti.
Sözcü ve Demir de Uğur Güzel'i, kız arkadaşlarına küfür ettiği gerekçesiyle darbettiklerini söyleyerek, suçlarını itiraf etti.
Zanlılardan E.K. ve N.K, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Sözcü ve Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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