https://tr.sputniknews.com/20211021/cinde-patlama-1-olu-33-yarali-1050029615.html

Çin'de patlama: 1 ölü, 33 yaralı

Çin'de patlama: 1 ölü, 33 yaralı

Çin'in Liaoning eyaletinde bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang'da bulunan bir binada şiddetli bir patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada, binanın enkazı yola ve karşı binaya savruldu. Yaşanan olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Liaoning itfaiye teşkilatı ise, Weibo'dan yayınladığı açıklamada "Sabah 8.25'te Nanjing Kuzey Caddesi itfaiye ve kurtarma istasyonu kurtarma için bölgeye üç araç ve 10 kişi gönderdi" dedi.Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

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çin, patlama, kaza, çin halk cumhuriyeti