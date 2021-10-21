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Çin'de patlama: 1 ölü, 33 yaralı
Çin'de patlama: 1 ölü, 33 yaralı
Çin'in Liaoning eyaletinde bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T05:57+0300
2021-10-21T05:57+0300
dünya
çin
patlama
kaza
çin halk cumhuriyeti
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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang'da bulunan bir binada şiddetli bir patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada, binanın enkazı yola ve karşı binaya savruldu. Yaşanan olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Liaoning itfaiye teşkilatı ise, Weibo'dan yayınladığı açıklamada "Sabah 8.25'te Nanjing Kuzey Caddesi itfaiye ve kurtarma istasyonu kurtarma için bölgeye üç araç ve 10 kişi gönderdi" dedi.Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
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çin, patlama, kaza, çin halk cumhuriyeti

Çin'de patlama: 1 ölü, 33 yaralı

05:57 21.10.2021
© Liaoning İtfaiyesi / WeiboÇin'de patlama
Çin'de patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Liaoning İtfaiyesi / Weibo
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Çin'in Liaoning eyaletinde bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang'da bulunan bir binada şiddetli bir patlama meydana geldi.
Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada, binanın enkazı yola ve karşı binaya savruldu.
Yaşanan olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Liaoning itfaiye teşkilatı ise, Weibo'dan yayınladığı açıklamada "Sabah 8.25'te Nanjing Kuzey Caddesi itfaiye ve kurtarma istasyonu kurtarma için bölgeye üç araç ve 10 kişi gönderdi" dedi.
Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
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