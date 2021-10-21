https://tr.sputniknews.com/20211021/cocuklarin-uygunsuz-goruntulerini-paylasan-istismarci-tutuklandi-1050054282.html

Çocukların uygunsuz görüntülerini paylaşan istismarcı tutuklandı

Çocukların uygunsuz görüntülerini paylaşan istismarcı tutuklandı

Antalya’da çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T18:17+0300

2021-10-21T18:17+0300

2021-10-21T18:17+0300

yaşam

antalya

istismar

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, NCMEC (ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi – National Center for Missing and Exploited Children) raporunda, M.S.K. isimli şahsın sosyal medya platformları üzerinde 18 yaşından küçüklere ait müstehcen içerikli fotoğraflar paylaştığı tespit edildi.İHA'nın aktardığı habere göre, yakalanan M.S.K. isimli şahsın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede; çocuklara ait çok sayıda görüntü olduğu, birçok sosyal medya platformunda çocuk profilleri oluşturduğu, bu profiller üzerinden farklı kullanıcılar ile yazışarak müstehcen görüntüler temin ettiği ve bu hesaplara müstehcen görüntüler gönderdiği tespit edildi.Şüpheli M.S.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. M.S.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

antalya

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antalya, istismar