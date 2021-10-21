https://tr.sputniknews.com/20211021/cubbeli-ahmet-elimde-olsa-secme-secilme-hakkini-40-yasindan-sonraya-veriririm-1050052655.html

Cübbeli Ahmet: Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veriririm

Cübbeli Ahmet: Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veriririm

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Elimde olsa seçme seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm" dedi. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T17:46+0300

2021-10-21T17:46+0300

2021-10-21T17:50+0300

yaşam

ahmet mahmut ünlü

cübbeli ahmet hoca

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YouTube kanalındaki programda konuşan Ahmet Ünlü, gençlere seçme hakkı bile verilmemesi gerektiğini söyledi.Ünlü "Ne seçilmesi ya, seçme hakkı bile verme 40'a kadar. Yaşasın görsün hayatın zorluklarını" diye konuştu.Ünlü'nün konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:"Benim elimde olsa seçme seçilme hakkını da 40 yaşından sonraya veririm. Hiç hayatta tecrübe görmemiş, Z kuşağı, Y kuşağı... Ne seçilmesi ya, seçme hakkı bile verme 40'a kadar. Yaşasın görsün hayatın zorluklarını. Çoluk çocuğa karışsın, mükellef olsun. Dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Sonra başına adam seçerken öyle karizmayla marizmayla olmaz. Allah günahsız kullarına 40 yaşından önce peygamberlik vermiyor, biz başımıza adam seçeceğiz."

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ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca