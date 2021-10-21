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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T21:38+0300
2021-10-21T21:38+0300
2021-10-21T21:38+0300
multimedya
fotoğraf
istanbul
recep tayyip erdoğan
üsküdar
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fotoğraf, istanbul, recep tayyip erdoğan, üsküdar, фото
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret etti.
© AA
Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.
Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.
© AA
Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.
Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.
© AA
Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
© AA
Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.