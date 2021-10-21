https://tr.sputniknews.com/20211021/disisleri-sozcusu-bilgic-ne-zaman-sartlar-uygun-olursa-turkiye-gerekli-harekti-yapar-1050061736.html
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Ne zaman şartlar uygun olursa Türkiye gerekli harekâtı yapar
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Ne zaman şartlar uygun olursa Türkiye gerekli harekâtı yapar
Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Tehdit nereden gelirse gelsin Türkiye'nin tepkisi ile karşılaşacaktır. Bu... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T21:32+0300
2021-10-21T21:32+0300
2021-10-21T21:33+0300
politika
abd
türkiye
f35
dışişleri bakanlığı
osman kavala
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Bilgiç, Bakanlıkta basını bilgilendirme toplantısı düzenledi, gazetecilerin dış politika gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.Türkiye'de yargı süreci devam eden Osman Kavala ile ilgili ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin açıklamasına verilen tepkiyi işaret eden Bilgiç, "Hiçbir makam, organ, merci veya kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeler ve hakimlere emir ve talimat verilemez" ifadesini kullandı.Bilgiç, bunun hukukun en önemli kurallarından biri olduğunu ve yargıya ilişkin konularda tavsiye ve telkinde bulunulamayacağını vurgulayarak "Türkiye'de halen devam etmekte olan bir yargı süreci var. Yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Bu gibi konular Avrupa Konseyi’nde Strazburg’da tartışılıyor. Ama bu şekilde Türkiye devletine bir ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunu siyasileştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.Türkiye'nin, bunun kabul edilemez olduğunu büyükelçilere de ilettiğini anlatan Bilgiç şöyle devam etti:'ABD’li yetkililerle önümüzdeki dönemde yetkililerle temasımız sürecek'Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini de değerlendiren Bilgiç, "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz her ülkeyle iyi ilişkiler tesis etmek istiyoruz. ABD tabii bizim müttefikimiz. NATO’da beraberiz. Müşterek çıkar ve benzer hedeflere sahibiz, özellikle Suriye, Ukrayna, Libya, Afganistan ve Afrika gibi konularda zaten benzer çıkarlarımız var, müşterek hedeflerimiz var" dedi.Bilgiç, Kovid-19 sonrası dünya ekonomisine ilişkin benzer görüşler olduğunu, ABD'li yetkililerle temas ettiklerini belirterek "ABD ile ilişkilerimizin mükemmel olduğunu söylemek zor. Özellikle PKK, YPG, FETÖ'ye destek, tek taraflı yaptırımlar gibi konularda bir dizi tutum nedeniyle ABD ile ilişkilerimizde bazı sorunlar var. Bizim temel beklentimiz ilişkilerimizi etkin yönetelim, bir yandan sorunlarımızı çözelim. ABD'den özellikle kendilerine sıklıkla dile getirdiğimiz konularda benzer pozitif bir karışık bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da bunları açıkça ortaya koyuyor. ABD’li yetkililerle önümüzdeki dönemde temasımız sürecek" ifadesini kullandı.'Ya programa geri döneceğiz ya bize vadedilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler'Bilgiç, ABD'den F-35 için yapılan ödeme karşılığında F-16 tedariği konusuna ilişkin ise "F-16 filomuzun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, modernizasyon faaliyetleri ihtiyaca binaen yılladır yapılmakta, yapılıyor" dedi. Bilgiç, "F-35 programından ayrılmamız sadece bizim değil NATO’nun caydırıcılığına darbe vuran bir adım" diye konuştu.Türkiye'nin F-35 programının kurucu ortaklarından biri olduğunu belirten Bilgiç, "Biz program boyunca yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu çerçevede de F-35 projesi çerçevesinde de ABD'ye yaklaşık 1,4 milyarlık bir ödeme yaptık. Bizim için aslında seçenekler basit: Ya programa geri döneceğiz ya bize vadedilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödediğimiz meblağın F-16 filomuzu modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bu konuyu tabii ABD’lilerle tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre de tabii ki hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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abd, türkiye, f35, dışişleri bakanlığı, osman kavala
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Ne zaman şartlar uygun olursa Türkiye gerekli harekâtı yapar
21:32 21.10.2021 (güncellendi: 21:33 21.10.2021)
Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Tehdit nereden gelirse gelsin Türkiye'nin tepkisi ile karşılaşacaktır. Bu Suriye için de geçerli" dedi.
Bilgiç, Bakanlıkta basını bilgilendirme toplantısı düzenledi, gazetecilerin dış politika gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye'de yargı süreci devam eden Osman Kavala ile ilgili ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin açıklamasına verilen tepkiyi işaret eden Bilgiç, "Hiçbir makam, organ, merci veya kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeler ve hakimlere emir ve talimat verilemez" ifadesini kullandı.
Bilgiç, bunun hukukun en önemli kurallarından biri olduğunu ve yargıya ilişkin konularda tavsiye ve telkinde bulunulamayacağını vurgulayarak "Türkiye'de halen devam etmekte olan bir yargı süreci var. Yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Bu gibi konular Avrupa Konseyi’nde Strazburg’da tartışılıyor. Ama bu şekilde Türkiye devletine bir ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunu siyasileştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
Türkiye'nin, bunun kabul edilemez olduğunu büyükelçilere de ilettiğini anlatan Bilgiç şöyle devam etti:
"Bu, hiçbir diplomatik teamüle de zaten uymuyor. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak. Bunlar uluslararası sözleşmelerle kayıt altına alınmış durumda. Biz bunları dün çağırdığımız bu ülkelerin temsilcilerine ilettik. Açıklamayı hadsiz bulduğumuzu, kabul etmediğimizi söyledik. Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı sürecine müdahale edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Biz de bunu dün çağırdığımız büyükelçilere bildirdik."
'ABD’li yetkililerle önümüzdeki dönemde yetkililerle temasımız sürecek'
Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini de değerlendiren Bilgiç, "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz her ülkeyle iyi ilişkiler tesis etmek istiyoruz. ABD tabii bizim müttefikimiz. NATO’da beraberiz. Müşterek çıkar ve benzer hedeflere sahibiz, özellikle Suriye, Ukrayna, Libya, Afganistan ve Afrika gibi konularda zaten benzer çıkarlarımız var, müşterek hedeflerimiz var" dedi.
Bilgiç, Kovid-19 sonrası dünya ekonomisine ilişkin benzer görüşler olduğunu, ABD'li yetkililerle temas ettiklerini belirterek "ABD ile ilişkilerimizin mükemmel olduğunu söylemek zor. Özellikle PKK, YPG, FETÖ'ye destek, tek taraflı yaptırımlar gibi konularda bir dizi tutum nedeniyle ABD ile ilişkilerimizde bazı sorunlar var. Bizim temel beklentimiz ilişkilerimizi etkin yönetelim, bir yandan sorunlarımızı çözelim. ABD'den özellikle kendilerine sıklıkla dile getirdiğimiz konularda benzer pozitif bir karışık bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da bunları açıkça ortaya koyuyor. ABD’li yetkililerle önümüzdeki dönemde temasımız sürecek" ifadesini kullandı.
'Ya programa geri döneceğiz ya bize vadedilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler'
Bilgiç, ABD'den F-35 için yapılan ödeme karşılığında F-16 tedariği konusuna ilişkin ise "F-16 filomuzun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, modernizasyon faaliyetleri ihtiyaca binaen yılladır yapılmakta, yapılıyor" dedi. Bilgiç, "F-35 programından ayrılmamız sadece bizim değil NATO’nun caydırıcılığına darbe vuran bir adım" diye konuştu.
Türkiye'nin F-35 programının kurucu ortaklarından biri olduğunu belirten Bilgiç, "Biz program boyunca yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu çerçevede de F-35 projesi çerçevesinde de ABD'ye yaklaşık 1,4 milyarlık bir ödeme yaptık. Bizim için aslında seçenekler basit: Ya programa geri döneceğiz ya bize vadedilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödediğimiz meblağın F-16 filomuzu modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bu konuyu tabii ABD’lilerle tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre de tabii ki hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.