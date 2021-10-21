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https://tr.sputniknews.com/20211021/dolardan-yeni-rekor--950yi-test-etti-1050062392.html
Dolar'dan yeni rekor: 9.50'yi test etti
Dolar'dan yeni rekor: 9.50'yi test etti
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar 9.48'i yükselen dolar akşam saatlerinde yeni rekorunu kırdı. 21:45 saatlerinde dolar kuru 9.50'yi test etti. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T21:45+0300
2021-10-21T21:45+0300
2021-10-21T21:48+0300
spor
dolar
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Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi, kararın ardından dolar/TL 9.50'yi gördü, euro ise 11 TL'yi geçti.
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html
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dolar
Dolar'dan yeni rekor: 9.50'yi test etti
21:45 21.10.2021 (güncellendi: 21:48 21.10.2021)
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar 9.48'i yükselen dolar akşam saatlerinde yeni rekorunu kırdı. 21:45 saatlerinde dolar kuru 9.50'yi test etti.
Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi, kararın ardından dolar/TL 9.50'yi gördü, euro ise 11 TL'yi geçti.