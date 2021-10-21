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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211021/dolardan-yeni-zirve-947-1050043393.html
Dolar'da yeni zirve: 9.47
Dolar'da yeni zirve: 9.47
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar 9.47'yi gördü. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:05+0300
2021-10-21T14:05+0300
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ekonomi
dolar
euro
dolar/tl
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Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi, kararın ardından dolar/TL 9.47'den fiyatlanıyor, euro ise 11 TL'yi geçti.
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html
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dolar, euro, dolar/tl
Dolar'da yeni zirve: 9.47
14:05 21.10.2021 (güncellendi: 14:17 21.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar 9.47'yi gördü.
Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi, kararın ardından dolar/TL 9.47'den fiyatlanıyor, euro ise 11 TL'yi geçti.