https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-avrupa-kovid-19-vakalarinin-arttigi-tek-bolge-1050037858.html
DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
DSÖ, İngiltere, Türkiye ve Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış kaydetmesiyle birlikte Avrupa'nın dünya üzerinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği tek bölge... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T12:31+0300
2021-10-21T12:31+0300
2021-10-21T12:31+0300
koronavirüs
avrupa
rusya
ingiltere
türkiye
vaka
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1509ee32812fdf51831532553e3921e.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 7'lik bir artış kaydettiğini bildirdi.Pandemi hakkındaki haftalık değerledirmesinde DSÖ, Avrupa'da geçen hafta yaklaşık 2.7 milyon yeni Kovid-19 vakası ve 46 binden fazla can kaybı olduğunu söyledi.Vakalarda İngiltere, Rusya ve Türkiye önde.Vakalardaki en büyük düşüş ise vakaların sırasıyla yaklaşık yüzde 18 ve yüzde 16 oranında düştüğü Afrika ve Batı Pasifik'te görüldü.Kıtadaki aşı ekliğine rağmen Afrika'daki can kayıpları 4'te 1 oranda azaldı.DSÖ, önceki hafta Amerika ve Ortadoğu dahil diğer bölgelerde de vaka ve can kayıplarında azalaş gözlemlendiğini belirtti.Ancak Avrupa'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü hafta artarak, yaklaşık 1.3 milyon vaka tespit edildi.DSÖ, bölgedeki ülkelerin yarısından fazlasında vakalarda artış yaşandığı bilgisini verdi.Geçen hafta Rusya, Kovid-19 vakalarında üst üste rekor kırarken İngiltere'deki vaka sayısı da temmuz ortasından bu yana görülmeyen seviyelere geldi.Hem Rusya hem de İngiltere de yayın aşılama devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-koronaviruse-yakalananlarin-yuzde-98i-asisiz-1048740086.html
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_875743d1c309c55823ecf006ca6f14ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, rusya, ingiltere, türkiye, vaka, koronavirüs, kovid-19
DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
DSÖ, İngiltere, Türkiye ve Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış kaydetmesiyle birlikte Avrupa'nın dünya üzerinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği tek bölge olduğunu bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 7'lik bir artış kaydettiğini bildirdi.
Pandemi hakkındaki haftalık değerledirmesinde DSÖ, Avrupa'da geçen hafta yaklaşık 2.7 milyon yeni Kovid-19 vakası ve 46 binden fazla can kaybı olduğunu söyledi.
Vakalarda İngiltere, Rusya ve Türkiye önde.
Vakalardaki en büyük düşüş ise vakaların sırasıyla yaklaşık yüzde 18 ve yüzde 16 oranında düştüğü Afrika ve Batı Pasifik'te görüldü.
Kıtadaki aşı ekliğine rağmen Afrika'daki can kayıpları 4'te 1 oranda azaldı.
DSÖ, önceki hafta Amerika ve Ortadoğu dahil diğer bölgelerde de vaka ve can kayıplarında azalaş gözlemlendiğini belirtti.
Ancak Avrupa'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü hafta artarak, yaklaşık 1.3 milyon vaka tespit edildi.
DSÖ, bölgedeki ülkelerin yarısından fazlasında vakalarda artış yaşandığı bilgisini verdi.
Geçen hafta Rusya, Kovid-19 vakalarında üst üste rekor kırarken İngiltere'deki vaka sayısı da temmuz ortasından bu yana görülmeyen seviyelere geldi.
Hem Rusya hem de İngiltere de yayın aşılama devam ediyor.