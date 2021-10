https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-avrupa-kovid-19-vakalarinin-arttigi-tek-bolge-1050037858.html

DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge

DSÖ, İngiltere, Türkiye ve Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış kaydetmesiyle birlikte Avrupa'nın dünya üzerinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği tek bölge... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 7'lik bir artış kaydettiğini bildirdi.Pandemi hakkındaki haftalık değerledirmesinde DSÖ, Avrupa'da geçen hafta yaklaşık 2.7 milyon yeni Kovid-19 vakası ve 46 binden fazla can kaybı olduğunu söyledi.Vakalarda İngiltere, Rusya ve Türkiye önde.Vakalardaki en büyük düşüş ise vakaların sırasıyla yaklaşık yüzde 18 ve yüzde 16 oranında düştüğü Afrika ve Batı Pasifik'te görüldü.Kıtadaki aşı ekliğine rağmen Afrika'daki can kayıpları 4'te 1 oranda azaldı.DSÖ, önceki hafta Amerika ve Ortadoğu dahil diğer bölgelerde de vaka ve can kayıplarında azalaş gözlemlendiğini belirtti.Ancak Avrupa'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü hafta artarak, yaklaşık 1.3 milyon vaka tespit edildi.DSÖ, bölgedeki ülkelerin yarısından fazlasında vakalarda artış yaşandığı bilgisini verdi.Geçen hafta Rusya, Kovid-19 vakalarında üst üste rekor kırarken İngiltere'deki vaka sayısı da temmuz ortasından bu yana görülmeyen seviyelere geldi.Hem Rusya hem de İngiltere de yayın aşılama devam ediyor.

